Please join us on Purple Heart Day - Thursday, August 7, 2025, - at 11 a.m. in the hospital auditorium for our Purple Heart Hall of Honor Induction Ceremony.

This year's inductees are:

Sgt. 1st Class William Maves (Marines, 1966-1969; Army National Guard 1976-2006)

Lance Cpl. Jacob Meinert (Marines, 2007-2010)

Sgt. William Hustad (Army, 1968-1970)

Spc. Gary Johnson (Army, 1969-1970)

Pvt. Warren Schuster (Army, 1951-1952)

For more information, visit the Purple Heart Hall of Honor.