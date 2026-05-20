Beaver Dam VA Clinic Open House
Beaver Dam, Veteran Benefits, Open House, Brats
When:
Fri. Jun 26, 2026, 11:00 a.m. – 2:00 p.m. CT
Where:
215 Corporate Drive, Suite D
Beaver Dam, WI
Cost:
Free
Grab a fellow Vet and stop by for a brat at our Veteran Benefits Fair!
Take full advantage of the benefits you've earned. Some of the resources available include:
- Federal and Local Resources
- Local County & Veteran Service Officer
- Eligibility
- One on One Benefits Assistance
- Caregiver Support
- Suicide Prevention
- Vet Center
- VFW Post #1163
Veteran Benefits Administration