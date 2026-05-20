Skip to Content

Beaver Dam VA Clinic Open House

Beaver Dam, Veteran Benefits, Open House, Brats

When:

Fri. Jun 26, 2026, 11:00 a.m. – 2:00 p.m. CT

Where:

215 Corporate Drive, Suite D

Beaver Dam, WI

Cost:

Free

Grab a fellow Vet and stop by for a brat at our Veteran Benefits Fair!

Take full advantage of the benefits you've earned. Some of the resources available include:

  • Federal and Local Resources
  • Local County & Veteran Service Officer
  • Eligibility
  • One on One Benefits Assistance
  • Caregiver Support
  • Suicide Prevention
  • Vet Center
  • VFW Post #1163

  • Veteran Benefits Administration

Other VA events

Last updated: 