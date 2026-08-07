Conway VetTogether: Veteran Coffee Social
Come for the coffee, stay for the connections!
When:
Tue. Aug 11, 2026, 10:00 a.m. – 11:15 a.m. ET
Where:
Gibson Center
14 Grove Street
Conway, NH
Cost:
Free
For more details contact:
Katie Hodge, LCSW at
All Veterans Welcome!
- Meet fellow Veterans
- VA Resources available
- Conversation and community
- Free coffee
Tue. Aug 11, 2026, 10:00 a.m. – 11:15 a.m. ET
Tue. Aug 18, 2026, 10:00 a.m. – 11:15 a.m. ET
Tue. Aug 25, 2026, 10:00 a.m. – 11:15 a.m. ET
Tue. Sep 1, 2026, 10:00 a.m. – 11:15 a.m. ET
Tue. Sep 8, 2026, 10:00 a.m. – 11:15 a.m. ET