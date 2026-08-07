Skip to Content

Conway VetTogether: Veteran Coffee Social

Come for the coffee, stay for the connections!

When:

Tue. Aug 11, 2026, 10:00 a.m. – 11:15 a.m. ET

Repeats

Where:

Gibson Center

14 Grove Street

Conway, NH

Cost:

Free

For more details contact:

Katie Hodge, LCSW at

All Veterans Welcome!

  • Meet fellow Veterans
  • VA Resources available
  • Conversation and community
  • Free coffee

Tue. Aug 11, 2026, 10:00 a.m. – 11:15 a.m. ET

Tue. Aug 18, 2026, 10:00 a.m. – 11:15 a.m. ET

Tue. Aug 25, 2026, 10:00 a.m. – 11:15 a.m. ET

Tue. Sep 1, 2026, 10:00 a.m. – 11:15 a.m. ET

Tue. Sep 8, 2026, 10:00 a.m. – 11:15 a.m. ET

Other VA events

Last updated: 