Women Veteran care
VA Manila health care supports the health, welfare, and dignity of female Veterans and their families by ensuring equal access to timely, sensitive, and quality care. The Women Veterans Program Manager can help you get the services you need.
Connect with the Women Veterans Program Manager
Jennifer Childers MSSA, LISW-S
Special Populations Program Manager
VA Manila health care
Email: Jennifer.Childers2@va.gov
Learn more about the Women's specific services VA has to offer
- Women Veterans Health Care
- Health and Wellness
- Telehealth
- Maternity Care
- Infertility
- Military Sexual Trauma
Women Veterans Call Center
The Women Veterans Call Center provides women Veterans information about VA services and resources, benefits, and eligibility. The toll-free line is available Monday through Friday 8:00 a.m.–10:00 p.m. ET and on Saturdays 8:00 a.m.–6:30 p.m. ET. Please see our Women Veterans Call Center website or call 855-VA-WOMEN (855-829-6636). Call, chat, or text are all available.