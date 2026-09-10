A Mission Born from 9/11
VA remembers 9/11
The VA Liaison and Post-9/11 Military2VA Case Management Programs were established in the aftermath of September 11th to ensure seamless, compassionate, and coordinated care for a new generation of Service members and Veterans.
VAMHCS Post-9/11 Military2VA Case Management Program accomplishments (Fiscal year 2026):
- Transitioned 169 Service members and Veterans into VA health care via a Department of War (DoW) to VHA warm handoff
- Screened 2066 Post-9/11 era Veterans for case management, ensuring early identification of risk factors
- Delivered case management services to 238 Post-9/11 era Veterans, promoting health and wellness
To learn more about Post-9/11 Transition and Case Management Programs, please visit www.va.gov/Post911Veterans.