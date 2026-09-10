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Start time: Friday, September 11, 2026, at 8:00 p.m. ET
End time: Friday, September 11, 2026, at 8:30 p.m. ET

A Mission Born from 9/11

Graphic of a tree and a building with a blue 9/11 logo.

VA remembers 9/11

The VA Liaison and Post-9/11 Military2VA Case Management Programs were established in the aftermath of September 11th  to ensure seamless, compassionate, and coordinated care for a new generation of Service members and Veterans.

VAMHCS Post-9/11 Military2VA Case Management Program accomplishments (Fiscal year 2026):

  • Transitioned 169 Service members and Veterans into VA health care via a Department of War (DoW) to VHA warm handoff
  • Screened 2066 Post-9/11 era Veterans for case management, ensuring early identification of risk factors
  • Delivered case management services to 238 Post-9/11 era Veterans, promoting health and wellness

To learn more about Post-9/11 Transition and Case Management Programs, please visit www.va.gov/Post911Veterans.