Empowered Relief for Chronic Pain [Virtual]

Do you have chronic pain? Empowered Relief is for YOU! Research has shown this class can offer long-term pain relief. Call 612-725-8194 to register.

When:

No event data

Where:

This is an online event.

Cost:

Free

Registration:

Required

Call Whole Health at 612-725-8194 to register. A VA Video Connect [class link will be sent to you via e-mail upon registration].

  • Learn about pain and what you can do to help yourself
  • Gain skills for pain relief that you can use right away
  • Get a free relaxation AudioFile
  • Create a personal plan for pain relief
  • Get connected with additional pain resources
  • Receive individual pharmacist phone follow-up

