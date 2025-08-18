Empowered Relief for Chronic Pain [Virtual]
When:
No event data
Where:
This is an online event.
Cost:
Free
Registration:
Required
Call 612-725-8194 to register. A VA Video Connect link will be sent to you via e-mail upon registration.
Do you have chronic pain? Empowered Relief is for YOU! Research has shown this one-time 2.5 hour class can offer long-term pain relief.
- Learn about pain and what you can do to help yourself
- Gain skills for pain relief that you can use right away
- Get a free relaxation audiofile
- Create a personal plan for pain relief
- Get connected with additional pain resources
- Receive individual pharmacist phone follow-up