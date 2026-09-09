Minneapolis VA Medical Center & CBOC's Flu Shot Clinic
Flu Shot Clinic
When:
Thu. Nov 5, 2026, 1:00 p.m. – 3:00 p.m. CT
Where:
One Veterans Drive
Minneapolis, MN
Cost:
Free
Walk-in flu shot event will be held at the Minneapolis VA Medical Center and all Community Based Outpatient Clinics (CBOCs) on Thursday Nov. 5, from 1:00 – 3:00 p.m. No appointment is required.
Available at these locations
- Minneapolis VA Medical Center
- Albert Lea VA Clinic
- Chippewa Valley VA Clinic
- Ely VA Clinic
- Hayward VA Clinic
- Hibbing VA Clinic
- Lyle C. Pearson Community Based Outpatient Clinic
- Maplewood VA Clinic
- Northwest Metro VA Clinic
- Rice Lake VA Clinic
- Rochester VA Clinic
- Shakopee VA Clinic
- St. James VA Clinic
- Twin Ports VA Clinic