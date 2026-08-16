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Women Veterans Town Hall

When:

Thu. Aug 20, 2026, 6:00 p.m. – 7:00 p.m. CT

Where:

Cost:

Free

Join the VA Midwest Healthcare Network Virtual Women Veteran Town Hall. We want to hear your feedback on your VA health care experience.

Presentation include :

•Comprehensive Women’s Health

•Maternity and Postpartum Care

•Vaccines Confidence in Women Veteran 

 

DATE: 8/20/24

TIME: 6:00 pm CT/ 5:00 PM MT

Join by phone: +1 872-701-0185,,360922750#

Join online: Join the meeting

 

For questions or to submit questions in advance please e-mail:

Wendy Fahlgren

Wendy.Fahlgren@va.gov

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