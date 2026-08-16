Women Veterans Town Hall
When:
Thu. Aug 20, 2026, 6:00 p.m. – 7:00 p.m. CT
Where:
Cost:
Free
Join the VA Midwest Healthcare Network Virtual Women Veteran Town Hall. We want to hear your feedback on your VA health care experience.
Presentation include :
•Comprehensive Women’s Health
•Maternity and Postpartum Care
•Vaccines Confidence in Women Veteran
DATE: 8/20/24
TIME: 6:00 pm CT/ 5:00 PM MT
Join by phone: +1 872-701-0185,,360922750#
Join online: Join the meeting
For questions or to submit questions in advance please e-mail:
Wendy Fahlgren