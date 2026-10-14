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Morris County Veterans Resource Connection

Logo for Morris County Veterans Resource Connection with American flag and castle emblem.

Morris County Veterans Resource Connection

When:

Wed. Oct 21, 2026, 11:00 a.m. – 3:00 p.m. ET

Where:

Morris County Veterans Services office

540 W Hanover Ave.

Morristown, NJ

Cost:

Free

Join us for the Morris County Veterans Resource Connection, an event designed to connect Veterans, families, and caregivers with VA programs, community partners, and local resources. Attendees can learn about benefits, health care, claims support, wellness services, employment resources, housing assistance, and other programs available to support Veterans and their families.

Morris County Veterans Services office
540 W Hanover Ave.
Morristown, NJ

 

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