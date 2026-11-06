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Women Veterans Health Fair

Women Veterans Health Fair flyer with autumn leaves and sunflowers.

Women Veterans Health Fair - You're Invited!

When:

Tue. Nov 17, 2026, 11:00 a.m. – 2:00 p.m. ET

Where:

Building 1, Auditorium

385 Tremont Avenue

East Orange, NJ

Cost:

Free

Women Veterans, this event is for you!

Join VA New Jersey Health Care system for our Women Veterans Health Fair, an opportunity to connect, learn, and explore information and resources to support your health and well-being.

Tuesday, November 17, 2026
11:00am- 2:00pm
East Orange VA Medical Center
Building 1, 3rd Floor Auditorium

Whether you're already receiving VA care or interested in learning more about available services, we look forwards to welcoming you!

Your service matters. Your health matters. You matter.

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