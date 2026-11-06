Women Veterans Health Fair
Women Veterans Health Fair - You're Invited!
When:
Tue. Nov 17, 2026, 11:00 a.m. – 2:00 p.m. ET
Where:
Building 1, Auditorium
385 Tremont Avenue
East Orange, NJ
Cost:
Free
Women Veterans, this event is for you!
Join VA New Jersey Health Care system for our Women Veterans Health Fair, an opportunity to connect, learn, and explore information and resources to support your health and well-being.
Tuesday, November 17, 2026
11:00am- 2:00pm
East Orange VA Medical Center
Building 1, 3rd Floor Auditorium
Whether you're already receiving VA care or interested in learning more about available services, we look forwards to welcoming you!
Your service matters. Your health matters. You matter.