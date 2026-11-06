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Leadership

Find contact information for members of the VA Northeast Ohio Healthcare System leadership team.

Jill Dietrich Mellon

Executive Director/CEO

VA Northeast Ohio health care

Phone:

Katina Stone-Jones portrait

Associate Director / COO

VA Northeast Ohio health care

Phone:

Andrew Pacyna, Deputy Director VA

Deputy Director/COO

VA Northeast Ohio health care

Phone:

David Massaro, Chief of Staff

Chief of Staff

VA Northeast Ohio health care

Phone:

Garett Schreier, Associate Director VA

Associate Director for Patient Care Services / Nurse Executive

VA Northeast Ohio health care

Phone:

Robert Jastromb, Assistant Director VA

Assistant Director

VA Northeast Ohio health care

Phone:

Timothy Heimann, Assistant Director

Assistant Director, Community Outpatient Service & Pharmacy Service

VA Northeast Ohio health care

Phone:

Kristen Guadalupe, Assistant Director VA

Assistant Director, Quality, & Patient Safety

VA Northeast Ohio health care

Phone: