Veteran Services Event (Parker Indian Health Center)

Veterans Services Event taking place at the Parker Indian Health Center on December 9, 2025.

When:

Where:

Parker Indian Health Center

12033 Agency Rd

Parker, AZ

Cost:

Free

Learn about Veteran programs and services. Speak directly with Department of Veterans Affairs staff. Enroll for Veteran benefits. 

Medical appointments/services will be available for eligible Veterans during the event via a Mobile Medical Clinic. 

For more information, please contact Joshua Wear at 928-458-8713 or Andrew Taylor at 928-237-8310.

