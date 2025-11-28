Veteran Services Event (AWC Parker Campus)
Veterans Services Event taking place at Arizona Western College's Parker campus on December 17, 2025
When:
No event data
Where:
Arizona Western College (Parker Campus)
1109 Geronimo
Parker, AZ
Cost:
Free
Learn about Veteran programs and services. Speak directly with Department of Veterans Affairs staff. Enroll for Veteran benefits.
Medical appointments/services will be available for eligible Veterans during the event via a Mobile Medical Clinic.
For more information, please contact Joshua Wear at 928-458-8713 or Andrew Taylor at 928-237-8310.