Veteran Services Event (AWC Parker Campus)

Veterans Services Event taking place at Arizona Western College's Parker campus on December 17, 2025.

When:

Where:

Arizona Western College (Parker Campus)

1109 Geronimo

Parker, AZ

Cost:

Free

Learn about Veteran programs and services. Speak directly with Department of Veterans Affairs staff. Enroll for Veteran benefits. 

Medical appointments/services will be available for eligible Veterans during the event via a Mobile Medical Clinic. 

For more information, please contact Joshua Wear at 928-458-8713 or Andrew Taylor at 928-237-8310.

