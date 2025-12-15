Skip to Content

Veterans Services Event (Parker VFW Post 10726)

Veterans Services Event taking place at VFW Post 10726 in Parker on January 8, 2026.

Veterans Services Event taking place at VFW Post 10726 in Parker on January 8, 2026.

When:

Thu. Jan 8, 2026, 12:00 p.m. – 5:00 p.m. MT

Where:

VFW Post 10726

8889 Riverside Dr.

Parker, AZ

Cost:

Free

Learn about Veteran programs and services. Speak directly with Department of Veterans Affairs staff. Enroll for Veteran benefits. 

Medical appointments/services will be available for eligible Veterans during the event via a Mobile Medical Clinic. 

For more information, please contact Joshua Wear at 928-458-8713 or Andrew Taylor at 928-237-8310.

Other VA events

Last updated: 