Veterans Services Event (Lake Havasu City VFW Post 9401)

Veterans Services Event taking place at VFW Post 9401 in Lake Havasu City on February 11, 2026.

When:

Wed. Feb 11, 2026, 8:00 a.m. – 3:00 p.m. MT

Where:

VFW Post 9401

266 London Bridge Rd

Lake Havasu City, AZ

Cost:

Free

Learn about Veteran programs and services. Speak directly with Department of Veterans Affairs staff. Enroll for Veteran benefits. 

Medical appointments/services will be available for eligible Veterans during the event via a Mobile Medical Clinic. 

For more information, please contact Joshua Wear at 928-458-8713 or Andrew Taylor at 928-237-8310.

