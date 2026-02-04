Skip to Content

Veterans Services Event (Parker Regional Center for Border Health)

Veteran Services Event flyer. Date: March 11th 9am-3pm. Location: 601 W. Riverside Dr, Parker.

Veterans Services Event taking place at the Regional Center for Border Health in Parker on March 11, 2026.

When:

Wed. Mar 11, 2026, 9:00 a.m. – 3:00 p.m. MT

Where:

Parker Regional Center for Border Health

601 W. Riverside Dr.

Parker, AZ

Cost:

Free

Learn about Veteran programs and services. Speak directly with Department of Veterans Affairs staff. Enroll for Veteran benefits. 

Medical appointments/services will be available for eligible Veterans during the event via a Mobile Medical Clinic. 

For more information, please contact Joshua Wear at 928-458-8713 or Andrew Taylor at 928-237-8310.

Other VA events

Last updated: 