Veterans Services Event (Parker Indian Health Center)

Poster for Veteran Services Event by NAVAHCS and IHS Parker on March 12th, 9am-3pm at 12033 Agency Rd, Parker AZ 85344.

Veterans Services Event taking place at the Parker Indian Health Center on March 12, 2026.

When:

Thu. Mar 12, 2026, 9:00 a.m. – 3:00 p.m. PT

Where:

Parker Indian Health Center

12033 Agency Ave

Parker, AZ

Cost:

Free

Learn about Veteran programs and services. Speak directly with Department of Veterans Affairs staff. Enroll for Veteran benefits. 

Medical appointments/services will be available for eligible Veterans during the event via a Mobile Medical Clinic. 

For more information, please contact Joshua Wear at 928-458-8713 or Andrew Taylor at 928-237-8310.

