Veterans Services Event (Parker Indian Health Center)
Veterans Services Event taking place at the Parker Indian Health Center on March 12, 2026.
When:
Thu. Mar 12, 2026, 9:00 a.m. – 3:00 p.m. PT
Where:
Parker Indian Health Center
12033 Agency Ave
Parker, AZ
Cost:
Free
Learn about Veteran programs and services. Speak directly with Department of Veterans Affairs staff. Enroll for Veteran benefits.
Medical appointments/services will be available for eligible Veterans during the event via a Mobile Medical Clinic.
For more information, please contact Joshua Wear at 928-458-8713 or Andrew Taylor at 928-237-8310.