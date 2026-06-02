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Veteran Services Event (Chinle Agency Office)

Blue poster advertising N.N. District 10 Veteran Service Event on June 30th, 2026.

Veteran Services Event taking place at Navajo Veterans Administration's Chinle Agency Office in Chinle, AZ, on June 30, 2026.

When:

Tue. Jun 30, 2026, 9:00 a.m. – 3:00 p.m. MT

Where:

Navajo Veterans Administration's Chinle Agency Office

36.1528, -109.5596

Chinle, AZ

Cost:

Free

Veterans, their families, and caregivers are invited to attend a Veteran Services Event on Tuesday, June 30, from 9 a.m. to 3 p.m. at Navajo Veterans Administration's Chinle Agency Office in Chinle, AZ. 

Available services include:

  • Enrollment assistance for VA health benefits
  • VA service connection and pension claims support
  • On-site VHA medical services for enrolled Veterans
  • Information on VA and community programs
  • Referrals for VHA medical services

Veterans are encouraged to bring a copy of their DD-214 and any relevant medical documentation to assist with claims and enrollment.

For more information, please contact Joshua Wear at .

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Last updated: 