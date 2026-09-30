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Veteran Services Event (Chinle Agency Office - Navajo Veterans Administration)

Poster for N.N. District 10 Veteran Service Event on Oct 20, 2026.

Veteran Services Event taking place at Navajo Veterans Administration’s Chinle Agency Office in Chinle, AZ, on October 20, 2026.

When:

Tue. Oct 20, 2026, 9:00 a.m. – 3:00 p.m. MT

Where:

Chinle Agency Office - Navajo Veterans Administration

36.1587, -109.5571

Chinle, AZ

Cost:

Free

Veterans, their families, and caregivers are invited to attend this special Veteran Services Event. 

Available services include:

  • Enrollment assistance for VA health benefits
  • VA service connection and pension claims support
  • On-site VHA medical services for enrolled Veterans
  • Information on VA and community programs
  • Referrals for VHA medical services

Veterans are encouraged to bring a copy of their DD-214 and any relevant medical documentation to assist with claims and enrollment.

For more information, please contact Priscilla Gibbs at

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Last updated: 