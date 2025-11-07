VA Northern Indiana Health Care System Job Fair: Seeking RNs, LPNs, and Nursing Assistants
PRESS RELEASE
November 7, 2025
Marion, IN - The VA Northern Indiana Health Care System is hosting a job fair to recruit RNs, LPNs, and Nursing Assistants on Nov. 20.
VA Northern Indiana Health Care System is holding a job fair seeking applicants for RN, LPN and Nursing Assistant positions 2-6 p.m. Nov. 20 at the Marion VA Medical Center Atrium, 1700 East 38th Street. Marion, Ind. Applicants should bring a resume. For more information, contact Denise Richardson at denise.richardson@va.gov or 765-674-3321 Ext. 73417.
