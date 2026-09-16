Veterans Benefit Fair Being Held in Huntington
PRESS RELEASE
September 16, 2026
huntington, IN - The VA Northern Indiana Health Care System will host a Veteran Benefit Fair on Sept. 19 from 8 a.m. to noon at Beacon Credit Union Heritage Hall, 631 E. Taylor Street, Huntington, Ind. Veterans are invited to learn about their benefits.
HUNTINGTON, IND. (09162026-001) – The VA Northern Indiana Health Care System, is hosting a Veterans Benefit Fair 8 a.m. to noon Sept. 19 at Beacon Credit Union Heritage Hall, 631 E. Taylor Street, Huntington, Ind. Veterans from the surrounding communities may learn about Veteran benefits and resources available through several VA programs. Come meet face to face with VA and community resources for Veterans.
Media contacts
Scott Leas, Public Affairs Officer
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