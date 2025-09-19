Grupo de apoyo en español para cuidadores de militares y Veteranos - En línea

La Red de Cuidadores de Militares y Veteranos organiza grupos de apoyo en línea para ofrecer a los cuidadores la oportunidad de conectarse e interactuar con otros y recibir apoyo unos de otros.

Damos la bienvenida a los cuidadores de todas las generaciones, relaciones y de cualquier parte del país incluyendo a Puerto Rico, para que se conecten con otras personas que recorren un camino similar en busca de apoyo.

Estos grupos serán facilitados por cuidadores voluntarios capacitados cuyo idioma nativo es el español. Los grupos se organizan mediante video Zoom, por lo que los cuidadores pueden interactuar cara a cara usando una computadora o dispositivo móvil o unirse por teléfono.

Los grupos son flexibles e informales, así que siéntase libre de unirte cuando puedas, incluso si sólo puedes asistir a una parte de la sesión. Este evento es para cuidadores familiares o amigos no profesionales no remunerados.

Para información adicional, contáctenos al correo electrónico: programs.mvcn@redcross.org