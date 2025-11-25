Build Real Cyber Skills: Xcelerate Your Cyber Career with SCIPP's Cyber Xternships - Online
Ready to break into cybersecurity, or Xcelerate the cyber skills you already have?
When:
No event data
Where:
Cost:
Free
Registration:
Required
Join us for an inside look at SCIPP's all-new Cyber Xternships. These hands-on training experiences are designed to help emerging cyber pros gain practical cyber skills, build confidence, and show cyber employers what you can do.
What You’ll Learn:
- What are Cyber Xternships
- Which Xternship is right for you
- How to qualify for your Xternships
- What to expect: time commitments, deliverables, etc.
- How to claim your Cyber Xternship scholarship
This webinar is perfect for:
- New cyber pros looking for practical, hands-on experience
- Students exploring cybersecurity careers
- IT/Tech professionals looking to get into cybersecurity
- Candidates looking to support their cyber training
We’ll also show you how to apply for your Cyber Xternship scholarships, what to expect during the Xternship experience, and how attendees can leverage the Xternships to launch their cybersecurity careers.
