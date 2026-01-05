Show Cyber Employers What You Can Do: Your MOS + Cyber Xternship Scholarships = A Top Civilian Cyber - Online
Show cyber employers what you CAN DO in 2026 by completing Cyber Xternships!
When:
Thu. Jan 29, 2026, 9:00 a.m. – 10:00 a.m. ET
Where:
Cost:
Free
Registration:
Required
Join us on Thursday, January 29th to discover how Cyber Xternships can elevate your cyber resume, showing cyber employers what you can do, and fast-track your transition into a top civilian cyber job.
In this webinar, a panel of experienced cyber professionals will break down how to translate your MOS into real-world cyber career pathways and explain how a SCIPP Cyber Xternship provides hands-on cyber experience, practical skills, and cyber job-ready confidence.
Learn how to bridge the gap between your military experience and cyber employer expectations.
What you can expect to learn:
- What are Cyber Xternships & how they can help kickstart your cyber career
- How to translate your technical and non-technical MOS skills to cyber careers
- How Xternships can build on your existing skills
- How to secure financial aid to start your Xternship
Reserve your spot today!