Show Cyber Employers What You Can Do: Your MOS + Cyber Xternship Scholarships = A Top Civilian Cyber - Online

Show cyber employers what you CAN DO in 2026 by completing Cyber Xternships!

When:

Thu. Jan 29, 2026, 9:00 a.m. – 10:00 a.m. ET

Where:

Cost:

Free

Registration:

Required

Join us on Thursday, January 29th to discover how Cyber Xternships can elevate your cyber resume, showing cyber employers what you can do, and fast-track your transition into a top civilian cyber job.

In this webinar, a panel of experienced cyber professionals will break down how to translate your MOS into real-world cyber career pathways and explain how a SCIPP Cyber Xternship provides hands-on cyber experience, practical skills, and cyber job-ready confidence. 

Learn how to bridge the gap between your military experience and cyber employer expectations.

What you can expect to learn:

  • What are Cyber Xternships & how they can help kickstart your cyber career
  • How to translate your technical and non-technical MOS skills to cyber careers
  • How Xternships can build on your existing skills
  • How to secure financial aid to start your Xternship

Reserve your spot today!

