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Firearms Safety Education For Mental Health Providers and Community Members - Beavercreek, OH

Increase awareness related to suicide prevention and firearms safety in our Veteran, military and first responders community.

When:

Tue. Oct 13, 2026, 8:00 a.m. – 4:15 p.m. ET

Where:

Midwest Shooting Center

3245 Seajay Drive

Beavercreek, OH

Cost:

Free

Registration:

Required

Join Veterans, First Responders, Clinicians, Community Members, and Firearm Safety Experts for a one-day conference focused on firearm safety and suicide prevention. 

Featured Topics: 

  • Safety Planning
  • Criminal Justice
  • Firearm Safety
  • Q&A with Gun Retailers

 

Breakfast, lunch, and refreshments will be provided by Beckett Springd and Haven Behavioral Hospital of Dayton. 

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Last updated: 