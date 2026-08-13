Firearms Safety Education For Mental Health Providers and Community Members - Beavercreek, OH
Increase awareness related to suicide prevention and firearms safety in our Veteran, military and first responders community.
When:
Tue. Oct 13, 2026, 8:00 a.m. – 4:15 p.m. ET
Where:
Midwest Shooting Center
3245 Seajay Drive
Beavercreek, OH
Cost:
Free
Registration:
Required
Join Veterans, First Responders, Clinicians, Community Members, and Firearm Safety Experts for a one-day conference focused on firearm safety and suicide prevention.
Featured Topics:
- Safety Planning
- Criminal Justice
- Firearm Safety
- Q&A with Gun Retailers
Breakfast, lunch, and refreshments will be provided by Beckett Springd and Haven Behavioral Hospital of Dayton.