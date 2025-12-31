Mobile medical outreach for Veterans – Watsonville
When:
Tue. Jan 13, 2026, 9:30 a.m. – 2:30 p.m. PT
Where:
Watsonville Veterans Memorial Building
215 E Beach Street
Watsonville, CA
Cost:
Free
VA medical providers will be on-site to provide services for Veterans enrolled in VA health care, including:
- Examinations
- Consultations
- Referrals
- Toxic exposure screenings
Not enrolled or unsure about your eligibility? We can provide assistance and answer your questions. Please bring a copy of your DD214.