VA Palo Alto PGY1 Pharmacy Residency Virtual Information Session
Join us on Wednesdays for a virtual information session
When:
Wed. Nov 11, 2026, 4:00 p.m. – 5:00 p.m. PT
Where:
This is an online event.
Cost:
Free
Join the VA Palo Alto health care PGY1 Pharmacy Residency team for a virtual information session to learn about our 2027-2028 residency program. Discover our clinical training opportunities, teaching experiences, longitudinal projects, and the unique experiences available across the healthcare system.
Learn more about the PGY1 Pharmacy Residency Program
Questions? Email Residency Program Director Dr. Tania Chopra.
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