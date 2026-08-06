Cómo tramitar una pensión de VA como veterano
Averigüe cómo solicitar beneficios de pensión de VA libres de impuestos como veterano.
¿Cómo me preparo antes de iniciar mi solicitud?
- Averigüe si es elegible para recibir beneficios de pensión de VA
- Reúna la información enumerada que necesitará para completar su solicitud de pensión.
Necesitará la siguiente información
- Su número de Seguro Social
- Su número de expediente de VA (si tiene uno)
- Su historial militar
- Su historial marital (y si está casado, el historial marital de su cónyuge)
- Su historial de trabajo
- Información sobre sus dependientes
También necesitará la siguiente información financiera:
- Ingreso mensual bruto de su hogar
- Valor de los activos de su hogar
- Sus gastos médicos no reembolsados
Si tiene menos de 65 años, deberá presentar una copia de sus registros médicos.
Si necesitamos más información sobre las necesidades médicas o la situación financiera de su hogar, o sobre sus dependientes, es posible que también le solicitemos completar y presentar formularios adicionales. Le proporcionaremos enlaces para descargar estos formularios cuando solicite los beneficios de pensión.
Nota: En 1973, un incendio en el Centro Nacional de Registros de Personal (NPRC, por sus siglas en inglés) en St. Louis destruyó los registros allí archivados de veteranos que habían sido dados de baja del ejército y la fuerza aérea durante períodos específicos. Si sus registros fueron destruidos en este incendio, puede obtener asistencia para reconstruirlos.
Infórmese sobre cómo reconstruir sus registros (en inglés)
Infórmese sobre las pruebas que necesitará para respaldar su reclamación (en inglés)
¿Cómo tramito la solicitud?
Puede tramitar la solicitud por medio de cualquiera de estas 5 opciones.
Opción 1: Tramitar la solicitud en línea
Actualizamos nuestro formulario de pensión en línea
Si comenzó la solicitud en línea antes del 8 de noviembre de 2023, hay algunas preguntas nuevas que debe responder. También cambiamos algunas preguntas, por lo que es posible que deba proporcionar cierta información nuevamente.
Puede presentar la solicitud en línea en este mismo momento.
Opción 2: Cargar el formulario en PDF en línea
Primero, complete una solicitud de pensión (Formulario VA 21P-527EZ).
Descargue el formulario VA 21P-527EZ (en inglés)
Después, cargue una copia del formulario completado usando la herramienta QuickSubmit.
Opción 3: Enviar el formulario por correo
Primero, complete una solicitud de pensión (Formulario VA 21P-527EZ).
Descargue el formulario VA 21P-527EZ (en inglés)
Después, envíe por correo el formulario ya completado al centro de administración de pensiones (PMC, por sus siglas en inglés):
Department of Veterans Affairs
Pension Intake Center
PO Box 5365
Janesville, WI 53547-5365
Opción 4: Presentar su formulario en persona
Primero, complete una solicitud de pensión (Formulario VA 21P-527EZ).
Descargue el formulario VA 21P-527EZ (en inglés)
Después, lleve su formulario completado a una oficina regional de VA cerca de usted.
Encuentre la oficina regional de VA más cercana (en inglés)
Opción 5: Con la ayuda de un profesional capacitado
Puede trabajar con un abogado acreditado, un agente de reclamaciones o un representante de una Organización de Servicios para Veteranos (VSO, por sus siglas en inglés) para obtener ayuda al solicitar los beneficios de pensión de VA.
¿Debería presentar un formulario de intención de presentación?
En un formulario de intención de presentación se establece una posible fecha de inicio (o fecha efectiva) para sus beneficios. Si nos notifica su intención de presentar una solicitud y aprobamos su reclamación, es posible que pueda recibir pagos retroactivos. Los pagos retroactivos cubren el tiempo transcurrido entre el momento en que procesamos su intención de presentación y la aprobación de su solicitud.
Si ingresa con una cuenta verificada por identidad y solicita los beneficios de pensión en línea, no es necesario que nos notifique su intención de presentación. Esto se debe a que automáticamente fijaremos la fecha efectiva de sus beneficios cuando comience a completar el formulario en línea.
Obtenga información sobre cómo verificar su identidad en VA.gov
Si inicia sesión con una cuenta que no está verificada o si planea solicitar beneficios de pensión mediante un formulario en PDF, sería recomendable enviar primero un formulario de intención de presentación de solicitud.
Averigüe cómo presentar un formulario de intención de presentación (en inglés)
¿Cuánto tarda VA en tomar una decisión?
Depende. Procesamos las reclamaciones según el orden de recepción, a menos que una reclamación requiera de procesamiento prioritario.