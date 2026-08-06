Cómo tramitar una pensión de VA como veterano

Averigüe si es elegible para recibir beneficios de pensión de VA

Reúna la información enumerada que necesitará para completar su solicitud de pensión.

Necesitará la siguiente información

Su número de Seguro Social

Su número de expediente de VA (si tiene uno)

Su historial militar

Su historial marital (y si está casado, el historial marital de su cónyuge)

Su historial de trabajo

Información sobre sus dependientes

También necesitará la siguiente información financiera:

Ingreso mensual bruto de su hogar

Valor de los activos de su hogar

Sus gastos médicos no reembolsados

Si tiene menos de 65 años, deberá presentar una copia de sus registros médicos.

Si necesitamos más información sobre las necesidades médicas o la situación financiera de su hogar, o sobre sus dependientes, es posible que también le solicitemos completar y presentar formularios adicionales. Le proporcionaremos enlaces para descargar estos formularios cuando solicite los beneficios de pensión.

Nota: En 1973, un incendio en el Centro Nacional de Registros de Personal (NPRC, por sus siglas en inglés) en St. Louis destruyó los registros allí archivados de veteranos que habían sido dados de baja del ejército y la fuerza aérea durante períodos específicos. Si sus registros fueron destruidos en este incendio, puede obtener asistencia para reconstruirlos.

Infórmese sobre cómo reconstruir sus registros (en inglés)

Infórmese sobre las pruebas que necesitará para respaldar su reclamación (en inglés)