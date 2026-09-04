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Woman with brown hair smiling at camera. Gray background.

Courtney McMeekin DNP, APN. AGNP-C, RNFA

Orthopedic Spine Nurse Practitioner

VA Phoenix health care

Nurse Practitioner Division of Orthopedic Spine Surgery

Education

Doctorate: Arizona State University College of Nursing and Health Innovation, AZ Adult-Gerontology Doctor of Nursing Practice, 2017
Bachelors of Science in Nursing: University of San Francisco School of Nursing and Health Professions, 2005 


Board Certifications
American Academy of Nurse Practitioners

Clinic Locations

Carl T. Hayden Phoenix VA Medical Center
650 E Indian School Rd
Phoenix, AZ 85012

Expertise/Clinical Interests
Orthopedic Spine Surgery


Procedures Offered 
First assistant for orthopedic Spine Surgery

Last updated: 