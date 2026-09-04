Courtney McMeekin DNP, APN. AGNP-C, RNFA
Orthopedic Spine Nurse Practitioner
VA Phoenix health care
Nurse Practitioner Division of Orthopedic Spine Surgery
Education
Doctorate: Arizona State University College of Nursing and Health Innovation, AZ Adult-Gerontology Doctor of Nursing Practice, 2017
Bachelors of Science in Nursing: University of San Francisco School of Nursing and Health Professions, 2005
Board Certifications
American Academy of Nurse Practitioners
Clinic Locations
Carl T. Hayden Phoenix VA Medical Center
650 E Indian School Rd
Phoenix, AZ 85012
Expertise/Clinical Interests
Orthopedic Spine Surgery
Procedures Offered
First assistant for orthopedic Spine Surgery