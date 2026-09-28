Jeannine Brennan NP
VA Phoenix health care
Lead Nurse Practitioner for Specialty Services
Lead Nurse Practitioner – Specialty Services
Nurse Practitioner – General surgery
Bariatric Coordinator
Education
Doctor of Nursing Practice: 2015
Post-Graduate Certification: Acute Care: 2000
Post-Graduate Certification: Adult Care: 2000
Master of Science in Critical Care Nursing: 1993
Bachelor of Nursing: 1982
Nursing School: Arizona State University
Board Certifications
Acute care and Adult Health
Clinic Locations
General Surgery Clinic
Carl T. Hayden Phoenix VA Medical Center
650 E Indian School Rd
Phoenix, AZ 85012
Expertise/Clinical Interests
General surgery & Bariatrics
Other Hospital Affiliations
Veterans Affairs: Carl T. Hayden