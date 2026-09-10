Nina Lara M.D.
Acting Chief of Orthopedic Spine Surgery
VA Phoenix health care
Acting Chief of Orthopedic Spine Surgery
Education
Fellowship: University of Maryland- R Adams Cowley Shock Trauma Center
Residency: Mayo Clinic Arizona
Medical School: University of Arizona College of Medicine–Phoenix
Board Certifications
American Board of Orthopaedic Surgery
Clinic Locations
Carl T. Hayden Phoenix VA Medical Center
650 E Indian School Rd
Phoenix, AZ 85012
Expertise/Clinical Interests
Spine Surgery
Procedures Offered
Minimally invasive spine surgery
Motion preservation spine surgery
Cervical spine surgery
Lumbar spine surgery