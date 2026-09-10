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Start time: Friday, September 11, 2026, at 8:00 p.m. ET
End time: Friday, September 11, 2026, at 8:30 p.m. ET

Nina Lara M.D.

Acting Chief of Orthopedic Spine Surgery

VA Phoenix health care

Acting Chief of Orthopedic Spine Surgery

Education
Fellowship: University of Maryland- R Adams Cowley Shock Trauma Center
Residency: Mayo Clinic Arizona
Medical School: University of Arizona College of Medicine–Phoenix

Board Certifications
American Board of Orthopaedic Surgery

Clinic Locations
Carl T. Hayden Phoenix VA Medical Center
650 E Indian School Rd
Phoenix, AZ 85012

Expertise/Clinical Interests
Spine Surgery


Procedures Offered 
Minimally invasive spine surgery
Motion preservation spine surgery
Cervical spine surgery
Lumbar spine surgery

 

 

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