William Meszaros MD
Orthopedic Surgeon
VA Phoenix health care
Orthopedic surgeon
Education
Fellowship: San Diego Arthroscopy and Sports Medicine Fellowship – San Diego, CA; 2003
Residency: Northwestern University, McGaw Medical Center – Chicago, IL; 2002
Medical School: University of Arizona Medical School – Tucson, AZ; 1997
Board Certifications
American Board of Orthopaedic Surgery, 2005-2035
American Board of Orthopaedic Surgery (Sports Medicine), 2008-2035
Clinic Locations
Carl T. Hayden Phoenix VA Medical Center
650 E Indian School Rd
Phoenix, AZ 85012
Expertise/Clinical Interests
Orthopedic sports medicine
General orthopedic conditions and injuries
Procedures Offered
Arthroscopy
Soft tissue injury repairs/reconstructions
Fracture care
Knee Replacement
Other Hospital Affiliations
None