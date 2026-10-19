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William Meszaros MD

Orthopedic Surgeon

VA Phoenix health care

Orthopedic surgeon

Education
Fellowship: San Diego Arthroscopy and Sports Medicine Fellowship – San Diego, CA; 2003

Residency: Northwestern University, McGaw Medical Center – Chicago, IL; 2002
Medical School: University of Arizona Medical School – Tucson, AZ; 1997

Board Certifications
American Board of Orthopaedic Surgery, 2005-2035

American Board of Orthopaedic Surgery (Sports Medicine), 2008-2035

Clinic Locations

Carl T. Hayden Phoenix VA Medical Center

650 E Indian School Rd

Phoenix, AZ 85012

Expertise/Clinical Interests
Orthopedic sports medicine

General orthopedic conditions and injuries

Procedures Offered 
Arthroscopy

Soft tissue injury repairs/reconstructions

Fracture care

Knee Replacement

 

Other Hospital Affiliations
None

Last updated: 