Cooling centers available across John J. Pershing VA catchment area
PRESS RELEASE
July 1, 2026
Poplar Bluff, MO - With dangerous heat expected across the region for the next several days, it is important for Veterans and their families to stay cool and hydrated.
Should you need a place to go to cool off, the following list includes open cooling facilities in each county of the John J. Pershing VA Medical Center’s catchment area.
Missouri Cooling Centers
Butler County:
Butler County Health Department
1619 North Main Street
Poplar Bluff, MO 63901
Phone:
Hours: Mon-Fri - 8:00 a.m. to 5:00 p.m.
Poplar Bluff Public Library (Mon-Sat 10 a.m. to 6 p.m.)
318 N Main St, Poplar Bluff, MO 63901
Bollinger County:
Bollinger County Health Department (Monday – Friday 8 a.m. to 4:30 p.m.)
107 MO-51 Marble Hill, MO 63764
Bollinger County Library
207 Mayfield Drive
Marble Hill, MO 63764
Phone:
Hours: Tue-Fri - 10:00 a.m. to 6:00 p.m. Every Second Saturday - 9:00 a.m. to 1:00 p.m.
Cape Girardeau:
Riverside Regional Library Jackson
1997 East Jackson Boulevard
Jackson, MO 63755
Phone:
Hours: Mon-Fri - 9:00am to 7:00 p.m. Sat - 9:00 a.m. to 4:00 p.m.
Cape Girardeau Public Library
711 North Clark
Cape Girardeau, MO 63701
Phone:
Hours: Mon-Thu - 9:00 a.m. to 9:00 p.m. Fri-Sat - 9:00 a.m. to 5:00 p.m. Sun - 1:00 p.m. to 5:00 p.m.
Cape Girardeau County Public Health Center
1121 Linden St Cape Girardeau, MO 63703
Hours: 8:30 a.m.-4:30 p.m.
Carter County:
Carter County Library Van Buren
403 Ash Street
Van Buren, MO 63965
Phone:
Hours: Mon-Fri 9:00 a.m. to 4:00 p.m.
Carter County Library Ellsinore
Rural Route 2 Box 17
Ellsinore, MO 63937
Phone:
Hours: Mon-Fri 9:00 a.m. to 4:00 p.m.
Carter County Library Grandin
201 South Plum Street
Grandin, MO 63943
Phone:
Hours: Tue and Thu - 9:00 a.m. to 4:00 p.m.
Dent County:
Salem Public Library
403 North Jackson
Salem, MO 65560
Phone:
Hours: Mon, Tue, Wed, Fri - 10:00 a.m. to 5:00 p.m. Thu - 10:00 a.m. to 7:00 p.m. Sat - 10:00 a.m. to 1:00 p.m.
Salem Senior Center
604 McGrath Lane Salem, MO 65560
Hours: Mon-Fri 8:00 a.m.-4:00 p.m.
Douglas County:
Ava Senior Center
108 North East 2nd Street
Ava, MO 65608
Phone:
Hours: Mon-Fri - 8:00 a.m. to 3:30 p.m.
Douglas County Public Library
301 South West Third Avenue
Ava, MO 65608
Phone:
Hours: Mon-Fri - 9:00 a.m. to 5:00 p.m. Sat - 9:00 a.m. to 12:00 p.m.
Dunklin County:
Dunklin County Library Hornersville
502 School Street
Hornersville, MO 63855
Phone:
Hours: Mon, Wed and Fri - 1:00 p.m. to 5:00 p.m.
Dunklin County Library Cardwell
110 North Main
Cardwell, MO 63829
Phone:
Hours: Mon, Wed and Thu - 12:00 p.m. (noon) to 5:00 p.m. Tue - 9:00 a.m. to 2:00 p.m. Fri - 1:00 p.m. to 5:00 p.m.
Dunklin County Library Senath
108 North Main Street
Senath, MO 63876
Phone:
Hours: Mon-Fri - 1:00 p.m. to 5:00 p.m.
Dunklin County Library Kennett
209 North Main
Kennett, MO 63857
Phone:
Hours: Mon-Sat - 8:30 a.m. to 5:30 p.m.
Dunklin County Health Department
402 Recovery Road
Kennett, MO 63857
Phone:
Hours: Mon-Fri - 8:00 a.m. to 4:30 p.m.
Kennett Senior Center
100 East Harrison
Kennett, MO 63857
Phone:
Hours: Mon-Sun from 8:00 a.m. to 3:00 p.m.
Dunklin County Library Holcomb
212 West Main
Holcomb, MO 63852
Phone:
Hours: Mon, Wed, and Fri - 1:00 p.m. to 5:00 p.m.
Dunklin County Library Clarkton
205 West Highway 162
Clarkton, MO 63837
Phone:
Hours: Mon-Fri - 1:00 p.m. to 5:00 p.m.
Dunklin County Library Campbell
404 West Grand Avenue
Campbell, MO 63933
Phone:
Hours: Mon-Fri - 3:30 p.m. to 6:30 p.m.
Dunklin County Library Malden
1203 Stokelan
Malden, MO 63863
Phone:
Hours: Mon-Sat - 8:30 a.m. to 5:30 p.m.
Howell County:
Willow Springs Senior Center
501 Senior Center Lane
Willow Springs, MO 65793
Phone:
Hours: Mon-Fri - 8:00 a.m. to 3:30 p.m.
Mountain View - R. Claude Trieman Senior Center
903 East 5th Street
Mountain View, MO 65548
Phone:
Hours: Mon-Fri - 8:00 a.m. to 3:30 p.m.
Mountain View Public Library
125 South Oak Street
Mountain View, MO 65548
West Plains Public Library
750 West Broadway Street
West Plains, MO 65775
Phone:
Hours: Mon-Fri - 9:00 a.m. to 6:00 p.m. Sat - 9:00 a.m. to 5:00 p.m.
West Plains Senior Citizens, Inc
416 East Main Street
West Plains, MO 65775
Phone:
Hours: Mon-Fri - 8:00 a.m. to 3:30 p.m.
Iron County:
Ozark Regional Library Viburnum
1 Missouri Avenue
Viburnum, MO 65566
Phone:
Hours: Tue -10:00 a.m. to 6:00 p.m. Sat - 10:00 a.m. to 2:00 p.m.
Iron County Health Department
606 West Russell
Ironton, MO 63650
Phone:
Hours: Mon-Fri - 8:00 a.m. to 4:30 p.m.
Madison County:
Madison County Health Department
806 West College
Fredericktown, MO 63645
Phone:
Hours: Mon-Fri - 7:00 a.m. to 5:30 p.m.
Ozark Regional Library Fredericktown
115 South Main
Fredericktown, MO 63645
Phone:
Hours: Mon, Wed, Fri - 9:00 a.m. to 5:00 p.m. Tue and Thu - 9:00 a.m. to 8:00 p.m. Sat - 9:00 a.m. to 1:00 p.m.
Mississippi County:
Mississippi County Library Mitchell Memorial Library
204 East Washington Street
East Prairie, MO 63845
Phone:
Hours: Mon-Fri - 10:00 a.m. to 5:00 p.m. Sat - 10:00 a.m. to 2:00 p.m.
Mississippi County Library Clara Drinkwater Newnam Library
105 East Marshall Street
Charleston, MO 63834
Phone:
Hours: Mon-Fri - 8:00 a.m. to 5:00 p.m. Sat - 10:00 a.m. to 2:00 p.m.
Mississippi County Health Department
1200 East Marshall
Charleston, MO 63834
Phone:
Hours: Mon-Thu - 8:00 a.m. to 5:30 p.m.
New Madrid County:
New Madrid County Library Gideon
303 South Main Street
Gideon, MO 63848
Phone:
Hours: Mon, Wed, and Fri - 1:00 p.m. to 5:00 p.m. Tue and Thu - 8:00 a.m. to 5:00 p.m.
New Madrid County Library Parma
205 North Broad Street
Parma, MO 63870
Phone:
Hours: Tue and Fri - 1:00 p.m. to 5:00 p.m.
New Madrid County Library Risco
210 Missouri Street
Risco, MO 63874
Phone:
Hours: Tue and Thu - 12:00 p.m.(noon) to 4:00 p.m.
New Madrid County Library Portageville
309 East Main Street
Portageville, MO 63873
Phone:
Hours: Mon-Sat - 8:00 a.m. to 5:00 p.m.
New Madrid County Library Matthews
105 West Main
Matthews, MO 63867
Phone:
Hours: Tue and Fri - 12:00 p.m. (noon) to 4:00 p.m.
New Madrid Senior Center
925 Pinnell Lane
New Madrid, MO 63869
Phone:
Hours: Mon-Sun 7:30 a.m. to 2:30 p.m.
New Madrid County Library New Madrid
431 Mill Street
New Madrid, MO 63869
Phone:
Hours: Mon-Fri - 9:00 a.m. to 5:00 p.m. Sat - 9:00 a.m. to 12:00 p.m. (noon)
New Madrid County Health Department
406 Highway 61
New Madrid, MO 63869
Phone:
Hours: Mon-Fri - 8:00 a.m. to 4:30 p.m.
Oregon County:
Alton Multi-Purpose Senior Center
204 South Main Street
Alton, MO 65606
Oregon County Library Thomasville
132 Old Street
Birch Tree, MO 65438
Phone:
Hours: Mon and Wed - 9:30 a.m. to 4:30 p.m. Fri - 10:00 a.m. to 4:30 p.m.
Oregon County Library Alton
20 Court Square
Alton, MO 65606
Phone:
Hours: Mon-Fri - 8:00 a.m. to 4:30 p.m.
Oregon County Library Koshkonong
302 Diggins Street
Koshkonong, MO 65692
Phone:
Hours: Mon - 10:00 a.m. to 4:00 p.m. Tue and Wed - 10:00 a.m. to 5:00 p.m.
Oregon County Library Thayer
121 North Second Street
Thayer, MO 65791
Phone:
Hours: Mon-Fri - 8:00 a.m. to 4:30 p.m.
Thayer- Fun & Friends Senior Center
100 Chestnut Thayer, MO 65791
Oregon County Library Myrtle
1 State Highway V
Myrtle, MO 65778
Phone:
Hours: Mon-Fri - 8:00 a.m. to 4:30 p.m.
Ozark County:
Gainesville - Ozark County Senior Center
516 County Road 800
Gainesville, MO 65655
Phone:
Hours: Mon-Fri - 8:00 a.m. to 3:30 p.m.
Pemiscot County:
Steele Public Library
108 East Main Street
Steele, MO 63877
Phone:
Hours: Tue-Fri - 12:30 p.m. to 4:30 p.m.
Caruthersville Public Library
707 West 13th Street
Caruthersville, MO 63830
Phone:
Hours: Mon, Wed, Thu, Fri - 9:30 a.m.-5:30 p.m. Tue - 9:30 a.m. to 7:30 p.m. Sat - 9:30 a.m. to 1:30 p.m. Sun - 1:00 p.m. to 4:00 p.m.
Hayti Conran Memorial Library
302 East Main Street
Hayti, MO 63851
Phone:
Hours: Mon-Fri - 11:00 a.m. to 5:00 p.m.
Pemiscot County Health Center
810 East Reed Street
Hayti, MO 63851
Phone:
Hours: Mon-Fri - 8:00 a.m. to 4:30 p.m.
Perry County:
Riverside Regional Library Altenburg
PO Box 32
Altenburg, MO 63732
Phone:
Hours: Tue and Thu - 1:00 p.m. to 6:00 p.m. Wed - 12:00 p.m. (noon) to 6:00 p.m. Sat - 8:00 a.m. to 12:00 p.m. (noon)
Perry County Health Department
406 North Spring
Perryville, MO 63775
Phone:
Hours: Mon-Fri - 8:00 a.m. to 4:30 p.m.
Riverside Regional Library Perryville
800 City Park Drive
Perryville, MO 63775
Phone:
Hours: Mon-Fri - 9:00 a.m. to 6:00 p.m. Sat - 9:00 a.m. to 1:00 p.m.
Reynolds County:
Reynolds County Library Ellington
130 South Main Street
Ellington, MO 63638
Phone:
Hours: Mon-Fri - 8:30 a.m. to 12:00 p.m. (noon) and 12:30 p.m. to 5:00 p.m.
Reynolds County Library Centerville
2306 Pine Street
Centerville, MO 63633
Phone:
Hours: Mon, Wed, and Fri - 8:00 a.m. to 4:30 p.m.
Reynolds County Library Lesterville
33285 Highway 21
Lesterville, MO 63654
Phone:
Hours: Tue and Thu - 8:00 a.m. to 12:00 p.m. (noon) and 12:30 p.m. to 4:30 p.m. Wed - 8:00 a.m. to 12:00 p.m. (noon)
Reynolds County Oates Library
8483 Highway J
Black, MO 63625
Phone:
Hours: Mon and Wed - 9:00 a.m. to 12:00 p.m. (noon) and 12:30 p.m. to 5:00 p.m.
Ripley County:
Doniphan Ripley Library Naylor
105 Kelsey Street
Naylor, MO 63953
Phone:
Hours: Mon-Thu - 10:00 a.m. to 5:00 p.m.
Doniphan Ripley County Library
207 Locust Street
Doniphan, MO 63935
Phone:
Hours: Mon-Fri - 9:00 a.m. to 7:00 p.m. Sat - 9:00 a.m. to 1:00 p.m.
Ripley County Health Center
1003 East Locust Street
Doniphan, MO 63935
Phone:
Hours: Mon-Thu - 7:00 a.m. to 5:30 p.m.
Scott County:
Chaffee Library
202 Wright Avenue
Chaffee, MO 63740
Phone:
Hours: Mon-Fri - 10:00 a.m. to 6:00 p.m. (closed for lunch 12:30 p.m. to 1:30 p.m.) Sat - 10:00 a.m. to 1:00 p.m.
Riverside Regional Library Oran
120 Mountain Street
Oran, MO 63771
Phone:
Hours: Mon, Wed and Thu - 9:00 a.m. to 12:00 p.m. (noon) and 1:00 p.m. to 6:00 p.m. Sat - 9:00 a.m. to 12:00 p.m. (noon)
Riverside Regional Library Benton
PO Box 108
Benton, MO 63736
Phone:
Hours: Mon, Tue and Fri - 1:00 p.m. to 6:00 p.m. Wed - 9:00 a.m. to 6:00 p.m. Sat - 8:00 a.m. to 12:00 p.m. (noon)
Scott County Health Department
102 Grove Estates Court
Sikeston, MO 63801
Phone:
Hours: Mon - 8:00 a.m. to 5:00 p.m. Tue-Fri - 8:00 a.m. to 4:00 p.m.
Sikeston Senior Center
305 Cresap
Sikeston, MO 63801
Phone:
Hours: Mon-Sun from 7:00 a.m. to 4:00 p.m.
Shannon County:
Eminence Senior Center
108 Grey Jones
Eminence, MO 65466
Phone:
Hours: Mon-Fri - 8:00 a.m. to 3:30 p.m.
Winona Public Library
106 Ash Street
Winona, MO 65588
Phone:
Hours: Thu and Fri - 12:30 p.m. to 5:00 p.m.
Winona Senior Center
212 Sapper Street Winona, MO 65588
Hours: Mon-Fri 8:00 a.m. to 3:30 p.m.
Ste. Genevieve County:
Ste. Genevieve County Health Department
115 Basler Drive
Sainte Genevieve, MO 63670
Phone:
Hours: Mon-Fri - 8:00 a.m. to 4:00 p.m.
Ste. Genevieve Branch Library
21388 Highway 32
Sainte Genevieve, MO 63670
Phone:
Hours: Mon-Fri - 9:00 a.m. to 7:00 p.m. Sat - 10:00 a.m. to 4:00 p.m.
St. Francois County:
Farmington Public Library
101 North A Street
Farmington, MO 63640
Phone:
Hours: Mon-Thurs - 10:00 a.m. to 9:00 p.m. Fri - 10:00 a.m. to 6:00 p.m. Sat - 10:00 a.m. to 4:00 p.m.
Park Hills Public Library
16 South Coffman Street
Park Hills, MO 63601
Phone:
Hours: Mon and Tue 10:00 a.m. to 7:00 p.m. Wed - Fri 11:00 a.m. to 5:00 p.m.
Desloge Public Library
209 North Desloge Drive
Park Hills, MO 63601
Phone:
Hours: Mon and Wed - 8:30 a.m. to 4:30 p.m. Tue - 11:00 a.m. to 4:30 p.m. Thu - 8:30 a.m. to 5:00 p.m. Fri - 8:30 a.m. to 4:00 p.m.
St. Francois County Health Center
1025 West Main
Park Hills, MO 63601
Phone:
Hours: Mon-Fri - 8:00 a.m. to 4:00 p.m.
Bonne Terre Senior Center
118 North Allen
Bonne Terre, MO 63628
Phone:
Hours: Mon-Fri 7:00. a.m. to 3:00 p.m.
Bonne Terre Memorial Library
5 Southwest Main Street
Bonne Terre, MO 63628
Phone:
Hours: Mon-Fri - 10:00 a.m. to 6:00 p.m.
Stoddard County:
Advance Community Library
305 Poplar Street
Advance, MO 63730
Phone:
Hours: Mon-Fri - 1:00 p.m.-5:00 p.m.
Puxico Senior Center
335 North Harty Street
Puxico, MO 63960
Phone:
Hours: Mon-Sun from 8:00 a.m. to 4:00 p.m.
Keller Public Library
402 West Grant Street
Dexter, MO 63841
Phone:
Hours: Mon - Wed and Fri - 10:00 a.m. to 5:00 p.m. Thu - 10:00 a.m. to 6:00 p.m. Sat - 10:00 a.m. to 2:00 p.m.
Bernie City Library
111 N. Allen Street
Bernie, MO 63822
Phone:
Hours: Mon, Tue, Thu and Fri - 8:00 a.m. to 12:00 p.m. (noon) and 1:00 p.m. to 5:00 p.m. Wed - 8:30 a.m. to 12:00 p.m. (noon) and 1:00 p.m. to 5:30 p.m.
Stoddard County Public Health Center
1001 North Highway 25
Bloomfield, MO 63825
Phone:
Hours: Mon-Fri - 8:00 a.m. to 4:30 p.m.
Bloomfield Public Library
200 West Seneca Street
Bloomfield, MO 63825
Phone:
Hours: Mon, Tues, Wed, Fri - 10:00 a.m. -5:00 p.m. Thurs - 10:00 a.m.-6:00 p.m. Sat - 9:00 a.m. to 12:00 p.m. (noon)
Wayne County:
Piedmont Public Library
118 West Green Street
Piedmont, MO 63957
Phone:
Hours: Mon and Tue - 9:00 a.m. to 5:00 p.m. Wed-Fri - 8:00 a.m. to 6:00 p.m. Sat - 8:00 a.m. to 1:00 p.m.
Wayne County Health Center
115 Hickory Street
Greenville, MO 63944
Phone:
Hours: Mon-Fri - 8:00 a.m. to 4:30 p.m. Closed for Lunch - 11:30 a.m. to 12:00 p.m. (Noon)
Arkansas Cooling Centers
Clay County:
Piggott Public Library
361 W Main St, Piggott, AR
Hours: 8:30 a.m.-5:30 p.m.
Corning Public Library
613 Pine St. Corning, AR
Hours: 8:30-5:30 p.m.
Clay County Health Unit
1009 S Garfield Ave Piggott, AR
Rector Public Library
121 W. 4th St, Rector, AR
Hours: 8:00 a.m.-5 p.m.
Greene County:
Greene County Health Dept.
801 Goldsmith Rd Paragould, AR
Hours: 8:00 a.m.-4:30 p.m.
Greene County Public Library
120 N 12th St. Paragould, AR
Hours: 8:00 a.m.-6 p.m.
Randolph County:
Randolph County Health Unit
407 Camp Rd Pocahontas, AR
Hours: 8:00 a.m.-4:30 p.m.
Randolph County Library
111 W Everett St. Pocahontas, AR
Hours: 9:00 a.m.-5:00 p.m.
Lawrence County:
Lawrence County Library
115 W Walnut St. Walnut Ridge, AR
Hours: 8:00 a.m.-6:00 p.m.
Lawrence County Health Unit
1050 W Free St. Walnut Ridge, AR
Hours: 8:00 a.m.-4 p.m.
Driftwood Public Library
130 S Hwy 25 Lynn, AR 72440
Bobbie Jean Memorial Library
102 Hendrix St. Imboden, AR 72434
Hours: Mon 10:00 a.m.-5:00 p.m.; Tues, Thurs & Fri 12:00 p.m.-5:00 p.m.; Sat 9:00 a.m.-12:00 p.m.
Fulton County:
Fulton County Health Unit
510 S Main St. Salem, AR
Hours: 8:00 a.m.-4:30 p.m.
Fulton County Library
131 N Pickren St Salem, AR
Hours: 9:00 a.m.-5:00 p.m.
Fulton County Library, Viola Branch
199 Hwy 223 Viola, AR 72583
Hours: Mon 9:30 a.m.-1:00 p.m.; Tues 9:30 a.m.-5:30 p.m.; Wed-Fri 9:30 a.m.-4:30 p.m.
Fulton County Library, Mammoth Spring Branch
325 Main St., Mammoth Spring, AR 72554
Hours: Monday-Friday 8:30 a.m.-4:30 p.m.