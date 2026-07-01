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Cooling centers available across John J. Pershing VA catchment area

PRESS RELEASE

July 1, 2026

Poplar Bluff, MO - With dangerous heat expected across the region for the next several days, it is important for Veterans and their families to stay cool and hydrated.

Should you need a place to go to cool off, the following list includes open cooling facilities in each county of the John J. Pershing VA Medical Center’s catchment area.

Missouri Cooling Centers 

 

Butler County:

 

Butler County Health Department

1619 North Main Street
Poplar Bluff, MO   63901

Phone:
Hours: Mon-Fri - 8:00 a.m. to 5:00 p.m.

 

Poplar Bluff Public Library (Mon-Sat 10 a.m. to 6 p.m.)

318 N Main St, Poplar Bluff, MO 63901

 

Bollinger County:

 

Bollinger County Health Department (Monday – Friday 8 a.m. to 4:30 p.m.)

107 MO-51 Marble Hill, MO 63764

 

Bollinger County Library

207 Mayfield Drive
Marble Hill, MO   63764

Phone:
Hours: Tue-Fri - 10:00 a.m. to 6:00 p.m. Every Second Saturday - 9:00 a.m. to 1:00 p.m.

 

 

Cape Girardeau:

 

Riverside Regional Library Jackson

1997 East Jackson Boulevard
Jackson, MO   63755

Phone:
Hours: Mon-Fri - 9:00am to 7:00 p.m.  Sat - 9:00 a.m. to 4:00 p.m.

 

Cape Girardeau Public Library

711 North Clark
Cape Girardeau, MO   63701

Phone:
Hours: Mon-Thu - 9:00 a.m. to 9:00 p.m. Fri-Sat - 9:00 a.m. to 5:00 p.m. Sun - 1:00 p.m. to 5:00 p.m.

 

Cape Girardeau County Public Health Center

1121 Linden St Cape Girardeau, MO 63703

Hours: 8:30 a.m.-4:30 p.m.

 

Carter County:

 

Carter County Library Van Buren

403 Ash Street
Van Buren, MO   63965

Phone:
Hours: Mon-Fri 9:00 a.m. to 4:00 p.m.

 

Carter County Library Ellsinore

Rural Route 2 Box 17
Ellsinore, MO   63937

Phone:
Hours: Mon-Fri 9:00 a.m. to 4:00 p.m.

 

Carter County Library Grandin

201 South Plum Street
Grandin, MO   63943

Phone:
Hours: Tue and Thu - 9:00 a.m. to 4:00 p.m. 

 

 

Dent County:

 

Salem Public Library

403 North Jackson
Salem, MO   65560

Phone:
Hours: Mon, Tue, Wed, Fri - 10:00 a.m. to 5:00 p.m. Thu - 10:00 a.m. to 7:00 p.m.  Sat - 10:00 a.m. to 1:00 p.m.

 

Salem Senior Center

604 McGrath Lane Salem, MO 65560

Hours: Mon-Fri 8:00 a.m.-4:00 p.m.

Douglas County:

 

Ava Senior Center

108 North East 2nd Street
Ava, MO   65608

Phone:               
Hours: Mon-Fri - 8:00 a.m. to 3:30 p.m.

 

Douglas County Public Library

301 South West Third Avenue
Ava, MO   65608

Phone:
Hours: Mon-Fri - 9:00 a.m. to 5:00 p.m. Sat - 9:00 a.m. to 12:00 p.m. 

 

Dunklin County:

 

Dunklin County Library Hornersville

502 School Street
Hornersville, MO   63855

Phone:               
Hours: Mon, Wed and Fri - 1:00 p.m. to 5:00 p.m.

 

Dunklin County Library Cardwell

110 North Main
Cardwell, MO   63829

Phone:             
Hours: Mon, Wed and Thu - 12:00 p.m. (noon) to 5:00 p.m. Tue - 9:00 a.m. to 2:00 p.m. Fri - 1:00 p.m. to 5:00 p.m.

 

Dunklin County Library Senath

108 North Main Street
Senath, MO   63876

Phone:             
Hours: Mon-Fri - 1:00 p.m. to 5:00 p.m.

 

Dunklin County Library Kennett

209 North Main
Kennett, MO   63857

Phone:              
Hours: Mon-Sat - 8:30 a.m. to 5:30 p.m.

 

Dunklin County Health Department

402 Recovery Road
Kennett, MO   63857

Phone:               
Hours: Mon-Fri - 8:00 a.m. to 4:30 p.m.

 

Kennett Senior Center

100 East Harrison
Kennett, MO   63857

Phone:              
Hours: Mon-Sun from 8:00 a.m. to 3:00 p.m.

 

Dunklin County Library Holcomb

212 West Main
Holcomb, MO   63852

Phone:                
Hours: Mon, Wed, and Fri - 1:00 p.m. to 5:00 p.m.

 

Dunklin County Library Clarkton

205 West Highway 162
Clarkton, MO   63837

Phone:              
Hours: Mon-Fri - 1:00 p.m. to 5:00 p.m.

 

Dunklin County Library Campbell

404 West Grand Avenue
Campbell, MO   63933

Phone:               
Hours: Mon-Fri - 3:30 p.m. to 6:30 p.m.

 

Dunklin County Library Malden

1203 Stokelan
Malden, MO   63863

Phone:            
Hours: Mon-Sat - 8:30 a.m. to 5:30 p.m.

Howell County:

 

Willow Springs Senior Center

501 Senior Center Lane
Willow Springs, MO   65793

Phone:             
Hours: Mon-Fri - 8:00 a.m. to 3:30 p.m.

 

Mountain View - R. Claude Trieman Senior Center

903 East 5th Street
Mountain View, MO   65548

Phone:               
Hours: Mon-Fri - 8:00 a.m. to 3:30 p.m.

 

Mountain View Public Library

125 South Oak Street

Mountain View, MO 65548

 

West Plains Public Library

750 West Broadway Street
West Plains, MO   65775

Phone:             
Hours: Mon-Fri - 9:00 a.m. to 6:00 p.m. Sat - 9:00 a.m. to 5:00 p.m.

 

West Plains Senior Citizens, Inc

416 East Main Street
West Plains, MO   65775

Phone:             
Hours: Mon-Fri - 8:00 a.m. to 3:30 p.m.

 

Iron County:

 

Ozark Regional Library Viburnum

1 Missouri Avenue
Viburnum, MO   65566

Phone:               
Hours: Tue -10:00 a.m. to 6:00 p.m. Sat - 10:00 a.m. to 2:00 p.m.

 

Iron County Health Department

606 West Russell
Ironton, MO   63650

Phone:              
Hours: Mon-Fri - 8:00 a.m. to 4:30 p.m.

 

Madison County:

 

Madison County Health Department

806 West College
Fredericktown, MO   63645

Phone:               
Hours: Mon-Fri - 7:00 a.m. to 5:30 p.m.

 

Ozark Regional Library Fredericktown

115 South Main
Fredericktown, MO   63645

Phone:               
Hours: Mon, Wed, Fri - 9:00 a.m. to 5:00 p.m. Tue and Thu - 9:00 a.m. to 8:00 p.m. Sat - 9:00 a.m. to 1:00 p.m.

 

Mississippi County:

 

Mississippi County Library Mitchell Memorial Library

204 East Washington Street
East Prairie, MO   63845

Phone:             
Hours: Mon-Fri - 10:00 a.m. to 5:00 p.m. Sat - 10:00 a.m. to 2:00 p.m.

 

Mississippi County Library Clara Drinkwater Newnam Library

105 East Marshall Street
Charleston, MO   63834

Phone:          
Hours: Mon-Fri - 8:00 a.m. to 5:00 p.m. Sat - 10:00 a.m. to 2:00 p.m.

 

 

Mississippi County Health Department

1200 East Marshall
Charleston, MO   63834

Phone:              
Hours: Mon-Thu - 8:00 a.m. to 5:30 p.m.

 

New Madrid County:

 

New Madrid County Library Gideon

303 South Main Street
Gideon, MO   63848

Phone:               
Hours: Mon, Wed, and Fri - 1:00 p.m. to 5:00 p.m. Tue and Thu - 8:00 a.m. to 5:00 p.m.

 

New Madrid County Library Parma

205 North Broad Street
Parma, MO   63870

Phone:               
Hours: Tue and Fri - 1:00 p.m. to 5:00 p.m. 

 

New Madrid County Library Risco

210 Missouri Street
Risco, MO   63874

Phone:                
Hours: Tue and Thu - 12:00 p.m.(noon) to 4:00 p.m.

 

New Madrid County Library Portageville

309 East Main Street
Portageville, MO   63873

Phone:             
Hours: Mon-Sat - 8:00 a.m. to 5:00 p.m.

 

New Madrid County Library Matthews

105 West Main
Matthews, MO   63867

Phone:              
Hours: Tue and Fri - 12:00 p.m. (noon) to 4:00 p.m. 

 

New Madrid Senior Center

925 Pinnell Lane
New Madrid, MO   63869

Phone:              
Hours: Mon-Sun 7:30 a.m. to 2:30 p.m.

 

New Madrid County Library New Madrid

431 Mill Street
New Madrid, MO   63869

Phone:                
Hours: Mon-Fri - 9:00 a.m. to 5:00 p.m. Sat - 9:00 a.m. to 12:00 p.m. (noon)

 

New Madrid County Health Department

406 Highway 61
New Madrid, MO   63869

Phone:              
Hours: Mon-Fri - 8:00 a.m. to 4:30 p.m.

 

Oregon County:

Alton Multi-Purpose Senior Center

204 South Main Street

Alton, MO 65606

 

Oregon County Library Thomasville

132 Old Street
Birch Tree, MO   65438

Phone:           
Hours: Mon and Wed - 9:30 a.m. to 4:30 p.m. Fri - 10:00 a.m. to 4:30 p.m.

 

Oregon County Library Alton

20 Court Square
Alton, MO   65606

Phone:               
Hours: Mon-Fri - 8:00 a.m. to 4:30 p.m.

 

Oregon County Library Koshkonong

302 Diggins Street
Koshkonong, MO   65692

Phone:                
Hours: Mon - 10:00 a.m. to 4:00 p.m. Tue and Wed - 10:00 a.m. to 5:00 p.m.

 

Oregon County Library Thayer

121 North Second Street
Thayer, MO   65791

Phone:               
Hours: Mon-Fri - 8:00 a.m. to 4:30 p.m.

 

Thayer- Fun & Friends Senior Center

100 Chestnut Thayer, MO 65791

 

Oregon County Library Myrtle

1 State Highway V
Myrtle, MO   65778

Phone:              
Hours: Mon-Fri - 8:00 a.m. to 4:30 p.m.

 

Ozark County:

 

Gainesville - Ozark County Senior Center

516 County Road 800
Gainesville, MO   65655

Phone:               
Hours: Mon-Fri - 8:00 a.m. to 3:30 p.m.

 

Pemiscot County:

 

Steele Public Library

108 East Main Street
Steele, MO   63877

Phone:               
Hours: Tue-Fri - 12:30 p.m. to 4:30 p.m.

 

Caruthersville Public Library

707 West 13th Street
Caruthersville, MO   63830

Phone:              
Hours: Mon, Wed, Thu, Fri - 9:30 a.m.-5:30 p.m. Tue - 9:30 a.m. to 7:30 p.m. Sat - 9:30 a.m. to 1:30 p.m. Sun - 1:00 p.m. to 4:00 p.m.

 

Hayti Conran Memorial Library

302 East Main Street
Hayti, MO   63851

Phone:                
Hours: Mon-Fri - 11:00 a.m. to 5:00 p.m.

 

Pemiscot County Health Center

810 East Reed Street
Hayti, MO   63851

Phone:                
Hours: Mon-Fri - 8:00 a.m. to 4:30 p.m.

 

Perry County:

 

Riverside Regional Library Altenburg

PO Box 32
Altenburg, MO   63732

Phone:             
Hours: Tue and Thu - 1:00 p.m. to 6:00 p.m. Wed - 12:00 p.m. (noon) to 6:00 p.m. Sat - 8:00 a.m. to 12:00 p.m. (noon)

 

Perry County Health Department

406 North Spring
Perryville, MO   63775

Phone:             
Hours: Mon-Fri - 8:00 a.m. to 4:30 p.m.

 

Riverside Regional Library Perryville

800 City Park Drive
Perryville, MO   63775

Phone:               
Hours: Mon-Fri - 9:00 a.m. to 6:00 p.m. Sat - 9:00 a.m. to 1:00 p.m.

 

Reynolds County:

 

Reynolds County Library Ellington

130 South Main Street
Ellington, MO   63638

Phone:              
Hours: Mon-Fri - 8:30 a.m. to 12:00 p.m. (noon) and 12:30 p.m. to 5:00 p.m.

 

Reynolds County Library Centerville

2306 Pine Street
Centerville, MO   63633

Phone:               
Hours: Mon, Wed, and Fri - 8:00 a.m. to 4:30 p.m.

 

Reynolds County Library Lesterville

33285 Highway 21
Lesterville, MO   63654

Phone:
Hours: Tue and Thu - 8:00 a.m. to 12:00 p.m. (noon) and 12:30 p.m. to 4:30 p.m. Wed - 8:00 a.m. to 12:00 p.m. (noon)

 

Reynolds County Oates Library

8483 Highway J
Black, MO   63625

Phone:                
Hours: Mon and Wed - 9:00 a.m. to 12:00 p.m. (noon) and 12:30 p.m. to 5:00 p.m.

 

Ripley County:

 

Doniphan Ripley Library Naylor

105 Kelsey Street
Naylor, MO   63953

Phone:                
Hours: Mon-Thu - 10:00 a.m. to 5:00 p.m.

 

Doniphan Ripley County Library

207 Locust Street
Doniphan, MO   63935

Phone:                
Hours: Mon-Fri - 9:00 a.m. to 7:00 p.m. Sat - 9:00 a.m.  to 1:00 p.m.

 

Ripley County Health Center

1003 East Locust Street
Doniphan, MO   63935

Phone:                
Hours: Mon-Thu - 7:00 a.m. to 5:30 p.m.

 

Scott County:

 

Chaffee Library

202 Wright Avenue
Chaffee, MO   63740

Phone:                
Hours: Mon-Fri - 10:00 a.m. to 6:00 p.m. (closed for lunch 12:30 p.m. to 1:30 p.m.) Sat - 10:00 a.m. to 1:00 p.m.

 

Riverside Regional Library Oran

120 Mountain Street
Oran, MO   63771

Phone:                
Hours: Mon, Wed and Thu - 9:00 a.m.  to 12:00 p.m. (noon) and 1:00 p.m. to 6:00 p.m. Sat - 9:00 a.m. to 12:00 p.m. (noon)

 

Riverside Regional Library Benton

PO Box 108
Benton, MO   63736

Phone:              
Hours: Mon, Tue and Fri - 1:00 p.m. to 6:00 p.m. Wed - 9:00 a.m. to 6:00 p.m. Sat - 8:00 a.m. to 12:00 p.m. (noon)

 

Scott County Health Department

102 Grove Estates Court
Sikeston, MO   63801

Phone:                
Hours: Mon - 8:00 a.m. to 5:00 p.m. Tue-Fri - 8:00 a.m. to 4:00 p.m.

 

Sikeston Senior Center

305 Cresap
Sikeston, MO   63801

Phone:                
Hours: Mon-Sun from 7:00 a.m. to 4:00 p.m.

 

Shannon County:

 

Eminence Senior Center

108 Grey Jones
Eminence, MO   65466

Phone:                
Hours: Mon-Fri - 8:00 a.m. to 3:30 p.m.

 

Winona Public Library

106 Ash Street
Winona, MO   65588

Phone:                
Hours: Thu and Fri - 12:30 p.m. to 5:00 p.m.

 

Winona Senior Center

212 Sapper Street Winona, MO 65588

Hours: Mon-Fri 8:00 a.m. to 3:30 p.m.

 

Ste. Genevieve County:

 

Ste. Genevieve County Health Department

115 Basler Drive
Sainte Genevieve, MO   63670

Phone:                
Hours: Mon-Fri - 8:00 a.m. to 4:00 p.m.

 

Ste. Genevieve Branch Library

21388 Highway 32
Sainte Genevieve, MO   63670

Phone:                
Hours: Mon-Fri - 9:00 a.m. to 7:00 p.m. Sat - 10:00 a.m. to 4:00 p.m.

 

St. Francois County:

 

Farmington Public Library

101 North A Street
Farmington, MO   63640

Phone:               
Hours: Mon-Thurs - 10:00 a.m. to 9:00 p.m. Fri - 10:00 a.m. to 6:00 p.m. Sat - 10:00 a.m. to 4:00 p.m.

 

Park Hills Public Library

16 South Coffman Street
Park Hills, MO   63601

Phone:                
Hours: Mon and Tue 10:00 a.m. to 7:00 p.m. Wed - Fri 11:00 a.m. to 5:00 p.m.

 

Desloge Public Library

209 North Desloge Drive
Park Hills, MO   63601

Phone:               
Hours: Mon and Wed - 8:30 a.m. to 4:30 p.m. Tue - 11:00 a.m. to 4:30 p.m. Thu - 8:30 a.m. to 5:00 p.m. Fri - 8:30 a.m. to 4:00 p.m.

 

St. Francois County Health Center

1025 West Main
Park Hills, MO   63601

Phone:             
Hours: Mon-Fri - 8:00 a.m. to 4:00 p.m.

 

Bonne Terre Senior Center

118 North Allen
Bonne Terre, MO   63628

Phone:                
Hours: Mon-Fri 7:00. a.m. to 3:00 p.m.

 

Bonne Terre Memorial Library

5 Southwest Main Street
Bonne Terre, MO   63628

Phone:               
Hours: Mon-Fri - 10:00 a.m. to 6:00 p.m.

 

Stoddard County:

 

Advance Community Library

305 Poplar Street
Advance, MO   63730

Phone:               
Hours: Mon-Fri - 1:00 p.m.-5:00 p.m.

 

Puxico Senior Center

335 North Harty Street
Puxico, MO   63960

Phone:            
Hours: Mon-Sun from 8:00 a.m. to 4:00 p.m.

 

Keller Public Library

402 West Grant Street
Dexter, MO   63841

Phone:              
Hours: Mon - Wed and Fri - 10:00 a.m. to 5:00 p.m. Thu - 10:00 a.m. to 6:00 p.m. Sat - 10:00 a.m. to 2:00 p.m.

 

Bernie City Library

111 N. Allen Street
Bernie, MO   63822

Phone:              
Hours: Mon, Tue, Thu and Fri - 8:00 a.m. to 12:00 p.m. (noon) and 1:00 p.m. to 5:00 p.m. Wed - 8:30 a.m. to 12:00 p.m. (noon) and 1:00 p.m. to 5:30 p.m.

 

Stoddard County Public Health Center

1001 North Highway 25
Bloomfield, MO   63825

Phone:                
Hours: Mon-Fri - 8:00 a.m. to 4:30 p.m.

 

Bloomfield Public Library

200 West Seneca Street
Bloomfield, MO   63825

Phone:                
Hours: Mon, Tues, Wed, Fri - 10:00 a.m. -5:00 p.m. Thurs - 10:00 a.m.-6:00 p.m. Sat - 9:00 a.m. to 12:00 p.m. (noon)

 

Wayne County:

 

Piedmont Public Library

118 West Green Street
Piedmont, MO   63957

Phone:           
Hours: Mon and Tue - 9:00 a.m. to 5:00 p.m. Wed-Fri - 8:00 a.m. to 6:00 p.m. Sat - 8:00 a.m. to 1:00 p.m.

 

Wayne County Health Center

115 Hickory Street
Greenville, MO   63944

Phone:                
Hours: Mon-Fri - 8:00 a.m. to 4:30 p.m. Closed for Lunch - 11:30 a.m. to 12:00 p.m. (Noon)

 

Arkansas Cooling Centers

 

Clay County:

 

Piggott Public Library

361 W Main St, Piggott, AR

Hours: 8:30 a.m.-5:30 p.m.

 

Corning Public Library

613 Pine St. Corning, AR

Hours: 8:30-5:30 p.m.

 

Clay County Health Unit

1009 S Garfield Ave Piggott, AR

 

Rector Public Library

121 W. 4th St, Rector, AR

Hours: 8:00 a.m.-5 p.m.

 

Greene County:

 

Greene County Health Dept.

801 Goldsmith Rd Paragould, AR

Hours: 8:00 a.m.-4:30 p.m.

 

Greene County Public Library

120 N 12th St. Paragould, AR

Hours: 8:00 a.m.-6 p.m.

 

Randolph County:

 

Randolph County Health Unit

407 Camp Rd Pocahontas, AR

Hours: 8:00 a.m.-4:30 p.m.

 

Randolph County Library

111 W Everett St. Pocahontas, AR

Hours: 9:00 a.m.-5:00 p.m.

 

Lawrence County:

 

Lawrence County Library

115 W Walnut St. Walnut Ridge, AR

Hours: 8:00 a.m.-6:00 p.m.

 

Lawrence County Health Unit

1050 W Free St. Walnut Ridge, AR

Hours: 8:00 a.m.-4 p.m.

 

Driftwood Public Library

130 S Hwy 25 Lynn, AR 72440

 

Bobbie Jean Memorial Library

102 Hendrix St. Imboden, AR 72434

Hours: Mon 10:00 a.m.-5:00 p.m.; Tues, Thurs & Fri 12:00 p.m.-5:00 p.m.; Sat 9:00 a.m.-12:00 p.m.

 

Fulton County:

 

Fulton County Health Unit

510 S Main St. Salem, AR

Hours: 8:00 a.m.-4:30 p.m.

 

Fulton County Library

131 N Pickren St Salem, AR

Hours: 9:00 a.m.-5:00 p.m.

 

Fulton County Library, Viola Branch

199 Hwy 223 Viola, AR 72583

Hours: Mon 9:30 a.m.-1:00 p.m.; Tues 9:30 a.m.-5:30 p.m.; Wed-Fri 9:30 a.m.-4:30 p.m.

 

Fulton County Library, Mammoth Spring Branch

325 Main St., Mammoth Spring, AR 72554

Hours: Monday-Friday 8:30 a.m.-4:30 p.m.

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