Flu Vaccination Clinics-Vancouver VA Clinic

When:

Where:

Building 11, 3rd Floor, Columbia Room

1601 East 4th Plain Boulevard

Vancouver, WA

Cost:

Free

VA Vancouver Veteran Flu Shot Clinic

Dates: Saturday, 9/27/25 - Friday, 10/3/25

Time: 10:00 a.m.- 3:00 p.m.

Location: Building 11, 3rd Floor Columbia Room

 

Our VA Vancouver Veteran Flu Shot Clinic will offer FREE flu vaccines to all eligible and enrolled Veterans

Drop-ins are welcome, but appointments are encouraged. 

TO SCHEDULE:

  • Call 503-220-8262, option 2.
  • Use the VA Health Chat Mobile App.

Please remember to wear a short-sleeved shirt.

 

To learn more, visit: Vaccine Information | VA Portland Health Care | Veterans Affairs.

