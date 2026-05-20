US Navy & US Coast Guard visit to VA Portland
When:
Thu. Jun 4, 2026, 9:00 a.m. – 1:00 p.m. PT
Where:
Various locations (see details)
3710 Southwest US Veterans Hospital Road
Portland, OR
Cost:
Free
Join us at both our campuses for a visit by Sailors from the US Navy and US Coast Guard!
This is an annual event held in conjunction with the Portland Rose Festival's Fleet Week.
Details:
US Navy/USCG visit to VA Portland campus, 9:00 a.m. to 10:30 a.m.
Location: Building 100 Atrium
US Navy Band's Brass Quintet, VA Portland campus, 10:00 a.m. to 12:00 p.m.
Location: Building 100 Atrium
US Navy Personnel visit to Vancouver campus Community Living Center, 10:00 a.m. to 1:00 p.m.
Location: Building 11