Women Veterans Focus Group – Share Your Feedback

The VA Providence Healthcare System invites all Women Veterans to participate in our Women Veterans Focus Group on August 21, 2025, from 10:00 AM to 11:00 AM. This is your opportunity to share feedback about your VA healthcare experience and help shape the future of services for Women Veterans.



The focus group will take place at VA Providence, Trailer 33, Room 115, with an option to join online.



To participate, please RSVP to Joanne Barrett, RN, Women’s Veteran Program Manager, at (401) 273-7100 ext. 16191 or Joanne.Barrett1@va.gov.



Your voice matters—join us to ensure the care we provide meets the needs of all Women Veterans.

