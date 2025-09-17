Charlestown Women Veterans Get-Together
Downey Weaver American Legion, Post 34
22 Whipple Drive
Charlestown, RI
Free
VA Providence invites women Veterans to join us for an evening of connection, support, and resources tailored to their needs. This special gathering will highlight programs and services designed to empower women Veterans while fostering community and camaraderie.
Wednesday, October 15, 2025
5:00 PM – 7:00 PM
What to Expect:
• Women Veteran Program Manager (WVPM): Enrollment assistance and guidance.
• Veterans Benefits Administration (VBA): Answers to benefits and claims questions.
• 988 Suicide & Crisis Lifeline: Information and support resources.
• Light Refreshments Provided
This event is an opportunity to connect with fellow women Veterans, access valuable information, and learn about the resources available through VA Providence and our partners.
Contact: Joanne Barrett, Women Veteran Program Manager
Joanne.Barrett1@va.gov | (401) 273-7100 ext. 16191