A Warm Welcome Awaits: Women Veterans Coffee Hour Returns September 23
The VA Providence Women Veterans Program invites Women Veterans to join us for our next Women Veterans Coffee Hour at the New Bedford Vet Center. This gathering offers a warm, relaxed, and supportive space where Women Veterans can connect, share experiences, and build community.
Whether you’re newly enrolled in VA care or have long been part of our Women Veterans community, this event is an opportunity to enjoy meaningful conversation, learn about available resources, and strengthen the bonds that make our Women Veterans network so unique.
Women Veterans continue to be the fastest-growing population within the VA, and events like this ensure every woman who served has a place to feel seen, supported, and empowered. No RSVP is required — simply come as you are and enjoy a morning dedicated to camaraderie and connection.
We look forward to welcoming you on September 23 for coffee, community, and conversation.
Event Details:
Women Veterans Coffee Hour
Hosted by: VA Providence Women Veterans Program
Location: New Bedford Vet Center
175 Elm Street, New Bedford, MA 02740-6006
Date: September 23
Time: 10–11:30 AM
Contact: Joanne.Barrett1@va.gov