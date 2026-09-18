Healthy Teaching Kitchen: Cooking for One or Two
When:
Tue. Nov 17, 2026, 10:30 a.m. – 11:30 a.m. ET
Where:
Main Building • 4th Floor Nutrition
830 Chalkstone Avenue
Providence, RI
Cost:
Free
Cooking for a smaller household? Healthy Teaching Kitchen concludes its Tuesday Cost-Friendly & Cooking with Ease series November 17 with Cooking for One or Two.
Veterans will prepare Salmon Croquettes while exploring the week’s cooking topic.
Tuesday, November 17 | 10:30 a.m.
Main Building • 4th Floor Nutrition
830 Chalkstone Avenue, Providence
Free for Veterans • Space is limited
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