Skip to Content

Healthy Teaching Kitchen: Creating a Balanced Dinner

When:

Fri. Nov 6, 2026, 1:00 p.m. – 2:00 p.m. ET

Where:

Main Building • 4th Floor Nutrition

830 Chalkstone Avenue

Providence, RI

Cost:

Free

Dinner is on the menu Friday, November 6, as Healthy Teaching Kitchen continues Back to the Basics with Creating a Balanced Dinner.

Veterans will prepare Pasta Skillet with Sausage and Vegetables during the 1 p.m. class.

Friday, November 6 | 1 p.m.
Main Building • 4th Floor Nutrition
830 Chalkstone Avenue, Providence
Free for Veterans • Space is limited
RSVP:

Other VA events

Last updated: 