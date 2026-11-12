Skip to Content

Fredericksburg Health Care Center Job Fair

Fredericksburg VA Health Care Center job fair poster on Dec 5, 2026.

We're hiring for positions: Nurses, Physicians, Radiologic and Ultrasound Technologists, Nuclear Medicine Technologists, Mental Health Counselors, Social Workers, Occupational Therapists, Dental Professionals, VA Police Officers, Medical Support Assistants, Administrative Support, and more!

When:

Sat. Dec 5, 2026, 10:00 a.m. – 2:00 p.m. ET

Where:

1st Floor

10432 Patriot Highway

Fredericksburg, VA

Cost:

Free

We're Hiring! Explore Career Opportunities at VA!

The Central Virginia VA Health Care System is hosting a Job Fair at the Fredericksburg VA Health Care Center, and we're looking for talented professionals to join our team!

Featured Career Opportunities Include:

Nursing & Medical

  • Nurses and Practical Nurses
  • Physicians
  • Advanced Practice Nurses

Diagnostic & Allied Health

  • Diagnostic Radiologic Technologists
  • Ultrasound and Nuclear Medicine Technologists
  • Occupational Therapists
  • Dental Hygienists and Dental Assistants

Mental Health & Social Work

  • Licensed Professional Mental Health Counselors
  • Social Workers and Social Work Program Coordinators

Administrative & Support Services

  • Medical Support Assistants
  • Program Analysts and Program Support Specialists
  • Medical Records Technicians
  • Administrative Support Staff

Safety, Security & Facility Operations

  • VA Police Officers
  • Biomedical Equipment Support Specialists
  • Environmental Services and Facilities Support

And more opportunities across multiple departments!

Job Fair Details
Saturday, December 5, 2026
⏰ 10 a.m. – 2 p.m.
Fredericksburg VA Health Care Center
10432 Patriot Highway, Fredericksburg, VA 22408

What to Bring: Resume copies, government-issued photo ID, applicable licenses and certifications, and a smartphone.

Find your purpose. Build your career. Serve Veterans.

Join us to explore opportunities to make a meaningful difference in the lives of those who served.

#VAJobs #NowHiring #FredericksburgVA #HealthcareCareers #JobFair

Other VA events

Last updated: 