Fredericksburg Health Care Center Job Fair
We're hiring for positions: Nurses, Physicians, Radiologic and Ultrasound Technologists, Nuclear Medicine Technologists, Mental Health Counselors, Social Workers, Occupational Therapists, Dental Professionals, VA Police Officers, Medical Support Assistants, Administrative Support, and more!
When:
Sat. Dec 5, 2026, 10:00 a.m. – 2:00 p.m. ET
Where:
1st Floor
10432 Patriot Highway
Fredericksburg, VA
Cost:
Free
We're Hiring! Explore Career Opportunities at VA!
The Central Virginia VA Health Care System is hosting a Job Fair at the Fredericksburg VA Health Care Center, and we're looking for talented professionals to join our team!
Featured Career Opportunities Include:
Nursing & Medical
- Nurses and Practical Nurses
- Physicians
- Advanced Practice Nurses
Diagnostic & Allied Health
- Diagnostic Radiologic Technologists
- Ultrasound and Nuclear Medicine Technologists
- Occupational Therapists
- Dental Hygienists and Dental Assistants
Mental Health & Social Work
- Licensed Professional Mental Health Counselors
- Social Workers and Social Work Program Coordinators
Administrative & Support Services
- Medical Support Assistants
- Program Analysts and Program Support Specialists
- Medical Records Technicians
- Administrative Support Staff
Safety, Security & Facility Operations
- VA Police Officers
- Biomedical Equipment Support Specialists
- Environmental Services and Facilities Support
And more opportunities across multiple departments!
Job Fair Details
Saturday, December 5, 2026
⏰ 10 a.m. – 2 p.m.
Fredericksburg VA Health Care Center
10432 Patriot Highway, Fredericksburg, VA 22408
What to Bring: Resume copies, government-issued photo ID, applicable licenses and certifications, and a smartphone.
Find your purpose. Build your career. Serve Veterans.
Join us to explore opportunities to make a meaningful difference in the lives of those who served.
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