Low Vision/VIST support group









This is an online event.



Free



Required

For more information please call 605-336-3230, ext. 7604.

Join us for our monthly low vision/VIST support group. Open to Veterans enrolled in the VIST or low vision programs. Veterans can join via online or by phone. 

Wed. Nov 19, 2025, 1:00 p.m. – 2:00 p.m. CT

Wed. Dec 17, 2025, 1:00 p.m. – 2:00 p.m. CT

Wed. Jan 21, 2026, 1:00 p.m. – 2:00 p.m. CT

Wed. Feb 18, 2026, 1:00 p.m. – 2:00 p.m. CT

Wed. Mar 18, 2026, 1:00 p.m. – 2:00 p.m. CT

