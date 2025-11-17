Low Vision/VIST support group
When:
No event data
Where:
This is an online event.
Cost:
Free
Registration:
Required
For more information please call 605-336-3230, ext. 7604.
Join us for our monthly low vision/VIST support group. Open to Veterans enrolled in the VIST or low vision programs. Veterans can join via online or by phone.
Wed. Nov 19, 2025, 1:00 p.m. – 2:00 p.m. CT
Wed. Dec 17, 2025, 1:00 p.m. – 2:00 p.m. CT
Wed. Jan 21, 2026, 1:00 p.m. – 2:00 p.m. CT
Wed. Feb 18, 2026, 1:00 p.m. – 2:00 p.m. CT
Wed. Mar 18, 2026, 1:00 p.m. – 2:00 p.m. CT