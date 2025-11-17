Skip to Content

Low Vision/VIST support group

When:

No event data

Repeats

Where:

This is an online event.

Cost:

Free

Registration:

Required

For more information please call 605-336-3230, ext. 7604.

Join us for our monthly low vision/VIST support group. Open to Veterans enrolled in the VIST or low vision programs. Veterans can join via online or by phone. The 10am-11am groups are also offered in person in the integrated health conference room at the Royal C. Johnson Veterans Memorial Hospital.

Mon. Nov 24, 2025, 10:00 a.m. – 11:00 a.m. CT

Mon. Dec 22, 2025, 10:00 a.m. – 11:00 a.m. CT

Mon. Jan 26, 2026, 10:00 a.m. – 11:00 a.m. CT

Mon. Feb 23, 2026, 10:00 a.m. – 11:00 a.m. CT

Mon. Mar 23, 2026, 10:00 a.m. – 11:00 a.m. CT

Other VA events

Last updated: 