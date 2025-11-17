Low Vision/VIST support group
When:
No event data
Where:
This is an online event.
Cost:
Free
Registration:
Required
For more information please call 605-336-3230, ext. 7604.
Join us for our monthly low vision/VIST support group. Open to Veterans enrolled in the VIST or low vision programs. Veterans can join via online or by phone. The 10am-11am groups are also offered in person in the integrated health conference room at the Royal C. Johnson Veterans Memorial Hospital.
Mon. Nov 24, 2025, 10:00 a.m. – 11:00 a.m. CT
Mon. Dec 22, 2025, 10:00 a.m. – 11:00 a.m. CT
Mon. Jan 26, 2026, 10:00 a.m. – 11:00 a.m. CT
Mon. Feb 23, 2026, 10:00 a.m. – 11:00 a.m. CT
Mon. Mar 23, 2026, 10:00 a.m. – 11:00 a.m. CT