Casa Grande CBOC Veteran Engagement and Resource Fair

Join us for the Casa Grande Veteran Engagement & Resource Fair on Friday, July 31, from 10:00 a.m. to 2:00 p.m. at VFW 1677, 111 E. 2nd St., Casa Grande, AZ 85122. VA teams and community partners will be available to share information and resources with Veterans, their families, and caregivers.

For more information, contact the SAVAHCS Public Affairs Office at (520) 629‑1819.