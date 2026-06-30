Skip to Content

Casa Grande CBOC Veteran Engagement and Resource Fair

Poster for Casa Grande Veteran Engagement &amp; Resource Fair on July 31.

Casa Grande Veteran Engagement & Resource Fair

When:

Fri. Jul 31, 2026, 10:00 a.m. – 2:00 p.m. MT

Where:

VFW 1677

111 E. 2nd St.

Casa Grande, AZ

Cost:

Free

Join us for the Casa Grande Veteran Engagement & Resource Fair on Friday, July 31, from 10:00 a.m. to 2:00 p.m. at VFW 1677, 111 E. 2nd St., Casa Grande, AZ 85122. VA teams and community partners will be available to share information and resources with Veterans, their families, and caregivers.

For more information, contact the SAVAHCS Public Affairs Office at (520) 629‑1819.

Other VA events

Last updated: 