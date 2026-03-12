Skip to Content

Taking Charge of My Life and Health

Flyer for "Taking Charge of My Life and Health" Tuesdays 10 to 11:30 a.m.

Taking Charge of My Life and Health, class, Veteran

When:

Tue. Mar 17, 2026, 10:00 a.m. – 11:30 a.m. PT

Repeats

Where:

Cost:

Free

Taking Charge of My Life and Health

Taking Charge of My Life and Health is a six-week series where you are given the resources and support to explore what matters to you and start developing a personalized healthcare plan based on your values, needs, and goals. 

Virtual Class on VA Video Connect

3 six-week sessions offered this summer

To Schedule call

 

Tue. Mar 17, 2026, 10:00 a.m. – 11:30 a.m. PT

Tue. Mar 24, 2026, 10:00 a.m. – 11:30 a.m. PT

Tue. Mar 31, 2026, 10:00 a.m. – 11:30 a.m. PT

Tue. Apr 7, 2026, 10:00 a.m. – 11:30 a.m. PT

Tue. Apr 14, 2026, 10:00 a.m. – 11:30 a.m. PT

