Taking Charge of My Life and Health
When:
Tue. Mar 17, 2026, 10:00 a.m. – 11:30 a.m. PT
Where:
Cost:
Free
Taking Charge of My Life and Health is a six-week series where you are given the resources and support to explore what matters to you and start developing a personalized healthcare plan based on your values, needs, and goals.
Virtual Class on VA Video Connect
3 six-week sessions offered this summer
To Schedule call
Tue. Mar 24, 2026, 10:00 a.m. – 11:30 a.m. PT
Tue. Mar 31, 2026, 10:00 a.m. – 11:30 a.m. PT
Tue. Apr 7, 2026, 10:00 a.m. – 11:30 a.m. PT
Tue. Apr 14, 2026, 10:00 a.m. – 11:30 a.m. PT