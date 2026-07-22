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Leadership

Our leadership team has a multitude of experience serving America's heroes. Below you can read more about their backgrounds.

Woman with long blonde hair in a black blazer over a blue shirt standing in front of an American flag.

Interim Executive Director

VA Tennessee Valley health care

Phone:

A white male smiles for his official portrait with a U.S. flag and VA flag in background

Interim Deputy Executive Director

VA Tennessee Valley health care

Bald man in black suit and tie standing in front of an American flag.

Chief of Staff

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A male smiles for his official portrait wearing a black suit with a light purple collared shirt and purple bohemian tie with a U.S. flag in background

Acting Associate Director for Patient Care Services

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Woman with curly hair wearing glasses and a black blazer, smiling in front of an American flag.

Associate Director for Resources

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Man in suit and red tie standing before American flag.

Acting Associate Director for Operations

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Blonde woman in black blazer and blue shirt with glasses, smiling in front of American flag.

Interim Assistant Director

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