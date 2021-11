Past Pharmacy Residents

Past PGY1 Residents

2020-2021

Lauren Bell – PGY2 Pain, VA TVHS

Kyle Owens– PGY2 Psychiatry, VA TVHS

Bianca Creith – PGY2 Ambulatory Care, VA TVHS

Gabi Givens – PGY2 Internal Medicine, VA Memphis

Azur Eckley – PGY2 Ambulatory Care, VA TVHS

Claire Brandt - PGY2 Pain, VA TVHS

Kate Rogers – Clinical Pharmacist, VA TVHS

Amanda Searls – PGY2 Cardiology, VA TVHS

Jeewar Kokoy – PGY2 Ambulatory Care, VA TVHS



2019-2020

Kelci Dalton – Clinical Pharmacy Specialist, Harris Health System, Houston, TX Acute Care

Kim Ehrhard – Clinical Pharmacy Specialist, Univ of Kansas Health System, Psychiatry

Bryan Figler – Clinical Pharmacy Specialist, VA TVHS, Pain Management

Olivia Howard – Clinical Pharmacy Specialist, VA TVHS, Ambulatory Care

Lauren McCarthy – Clinical Pharmacy Specialist, VA Clarksburg, WV, Ambulatory Care

Nikki Sherwood – Clinical Pharmacy Specialist, VA Kansas City, MO, Cardiology

Victoria Viverette – Clinical Pharmacy Specialist, VA Dublin, GA, Ambulatory Care



2018-2019

Carli Smith – Clinical Pharmacy Specialist, VA TVHS, Ambulatory Care

Haley Henry – Clinical Pharmacy Specialist, VA TVHS, Ambulatory Care

Matthew Olean – Clinical Pharmacy Specialist, Cambridge Health Alliance, Boston, MA Am Care

Anna Drew Touloupas – Clinical Pharmacy Specialist, VA VISN 9 Clinical Resource Hub, Cardiology

Bekki Burch – Clinical Pharmacy Specialist, VA Manchester, NH, Pain Management

Carla Figura – Clinical Pharmacy Specialist, VA Reno, NV, Pain Management

Monica Barrett – Clinical Pharmacy Specialist, VA TVHS, Psychiatry

Austin Smith – Clinical Pharmacy Specialist, VA TVHS, Psychiatry



2017-2018

Georgina Farrow - Clinical Pharmacy Specialist, Novant Health - Charlotte, NC

Brittany Hayes – Clinical Pharmacy Specialist Ambulatory Care, Mountain Home, TN VA

Jamie Henson – Clinical Pharmacy Specialist- Psychiatry at Marshall I. Pickens Hospital

Allison Karst – Clinical Pharmacy Specialist, VA TVHS, Psychiatry

Michelle Pike – Clinical Pharmacy Specialist, Cardiology, Bay Pines, FL VA

Sebastian Skordallos – Associate Chief of Pharmacy, Central AL VA,

Wade Tugman – Clinical Pharmacy Specialist, Novant Health - Winston-Salem, NC



2016-2017

Candace Bryant – Clinical Pharmacy Specialist, VA Reno, NV, Ambulatory Care

Candace Beam – Clinical Pharmacy Specialist, VA TVHS, Psychiatry

Aimee (Patterson) Jensen – Clinical Pharmacy Specialist and PGY1 RPD, VA Bay Pines, Psychiatry

Meredith Crumb – Clinical Pharmacy Specialist, VA TVHS, Academic Detailing

Jakob Fann – Clinical Pharmacy Specialist, VA TVHS, Cardiology and Anticoagulation

Bliss McMichael – Clinical Pharmacist, VA TVHS

Mena Raouf – Clinical Pharmacy Specialist, Seattle, WA Kaiser Permanente

Torrey Smith – Clinical Pharmacy Supervisor, VA TVHS

Uyen Smyth – Clinical Pharmacist, Sumner Regional, Gallatin, TN

2015-2016

Rachel (Childers) Henderson – Clinical Pharmacy Specialist, Ambulatory Care, Moses Cone Hospital, Greensboro, NC

Caitlin Dirvonas – Clinical Pharmacy Specialist, Psychiatry, VA, Phoenix

Emily Doss – Clinical Pharmacy Specialist, Internal Medicine, University of Louisville Hospital, Louisville, KY

Kelsie Flynn – Clinical Pharmacy Specialist, Ambulatory Care, St. Charles Family Care, Bend, OR

Jonathan Hughes – Clinical Pharmacy Specialist, Ambulatory Care, VA TVHS, St. Thomas Rutherford, Murfreesboro, TN

Stephanie (Parker) Coveart – Clinical Pharmacy Specialist, Psychiatry, VA Memphis

Nilam (Patel) Naik – Clinical Pharmacist, VA TVHS, Nashville, TN

Ashley Waddell Thomas – Clinical Pharmacy Specialist, VA TVHS, Murfreesboro, TN

Jeremy Walley – Clinical Pharmacist, Cookeville Regional Medical Center, Cookeville, TN

2014-2015

Alev Gulum - Clinical Pharmacy Specialist, Ambulatory Care, Durham VAMC, Durham, NC

Amanda (Warstler) Smith – Clinical Pharmacist (Acute Medicine) VA TVHS

Jaclyn (Yaeger) Gavin – Clinical Pharmacy Specialist, Ambulatory Care, VA TVHS CBOC, Hopkinsville, TN

Jason McNeal - Clinical Pharmacist (Acute Medicine), VA TVHS

Lisa (Straughn) Johnson - Clinical Pharmacist (Acute Medicine), VA TVHS

Stephanie Walters – Clinical Pharmacy Specialist, Alive Hospice, Nashville, TN

Suzy Ponnapula - Emergency Medicine Clinical Pharmacy Specialist, The Med: Regional Medical Center at Memphis

Will Forkum – Clinical Pharmacy Specialist, Ambulatory Care, VA TVHS

2013-2014

Abbey Loy - Clinical Pharmacy Specialist Ambulatory Care, VA TVHS

Jon Hale - Clinical Pharmacy Specialist, Durham VAMC, Durham, NC

Molly Hurst - Clinical Pharmacy Specialist, Charleston VAMC, Charleston, SC

Amanda Torbett - Clinical Pharmacy Specialist, Cardiology, Erlanger Hospital, Chattanooga, TN

Ryan Schell - Clinical Pharmacy Specialist, Vanderbilt Hospital, Nashville, TN

Amber Phillips - Clinical Pharmacist (Acute Medicine), VA TVHS

Tanmayi Gupta – Clinical Pharmacy Specialist, Chicago, IL

Autumn Bagwell - Clinical Pharmacy Specialist, Vanderbilt Hospital, Nashville, TN

Emily (Anastasia) Young - Clinical Pharmacy Specialist, Cardiology, VA TVHS

2012-2013

Anna Aaron - Clinical Pharmacist (Acute Medicine), VA TVHS

Jenny Easterling - Clinical Pharmacy Specialist, Psychiatry, VA TVHS, Murfreesboro, TN

Mallory Jones - Clinical Pharmacy Specialist, Ambulatory Care, Phoenix VAMC

Terry Hoffmann - Clinical Pharmacist (ADPAC) VA TVHS, Murfreesboro, TN

Stephen Neu - Clinical Pharmacist (Acute Medicine), VA TVHS

Jessica (Parra) Unzaga - Clinical Pharmacy Specialist, Oncology, Memorial Regional Hospital, Miami, FL

Julie Wallace - Clinical Pharmacist, Healthspring, Nashville, TN

Michelle (Valentine) Moseley - Clinical Pharmacy Specialist VA TVHS/ Assistant Professor of Pharmacy Practice, Lipscomb University, Nashville, TN

2011-2012

Christie Burger - Clinical Pharmacist (Acute Medicine), VA TVHS

McKenzie Calhoun - Assistant Professor of Pharmacy Practice, ETSU College of Pharmacy, Johnson City, TN

Michelle (Jackson) Colvard - Clinical Pharmacy Specialist, Psychiatry, VA TVHS

Nicole (Kitts) Early - Assistant Professor of Pharmacy Practice, Midwestern University, Phoenix, AZ

Lauralee Gordon Maxwell - Clinical Pharmacy Specialist, Emergency Medicine, VA TVHS

Shivani Patel - Clinical Pharmacist, HealthSpring, Nashville, TN

Melaina Perry - Clinical Pharmacist, St Thomas Rutherford Hospital, Murfreesboro, TN

Alex Stephens - Clinical Pharmacist, Summit Medical Center, Nashville, TN

2010-2011

Berook Addisu Assistant Chief of Pharmacy, VAMC, Madison, WI

Kristen (Davis) Lamb - Clinical Pharmacy Specialist, Ambulatory Care, VA THVS, Nashville, TN

Stephanie Hasty Hoeprich - Clinical Staff Pharmacist, Firelands Regional Medical Center, Cleveland, OH

Lana Huddleston Jared - Clinical Pharmacy Specialist, Ambulatory Care, VA TVHS CBOC, Cookeville, TN

Jon Maxwell - Clinical Pharmacy Specialist, PICU/NICU Centennial Hospital, Nashville, TN

P. Blair Miller - Anticoagulation Clinical Pharmacist, Vanderbilt Medical Center, Nashville, TN

M. Kyle Phillips - Pharmacy Supervisor VA, TVHS, Murfreesboro, TN

Jessica Wallace - Assistant Professor of Pharmacy Practice, Lipscomb University, Nashville, TN

2009-2010

Meghan Brock - Clinical Pharmacist, Williamson Medical Center, Franklin, TN

Rebecca Cripps - Clinical Pharmacy Specialist, Ambulatory Care, VA TVHS, Murfreesboro, TN

Valerie (D'Alesio) Van Vickle - Clinical Pharmacist, Williamson Medical Center, Franklin, TN

Eric Gourley, MD – completing a Urology Fellowship, San Antonio, TX

Brandon Markley - Clinical Pharmacy Specialist, Vanderbilt University Hospital, Nashville, TN

Kristi Pierce - Clinical Pharmacist, TJ Sampson Hospital, Glasgow, KY

Brandi Puet - Clinical Pharmacist, Aegis Sciences Corp, Nashville, TN

Casey Ryals Owen - Clinical Pharmacy Specialist, Anticoagulation VA TVHS Nashville, TN

2008-2009

Laura Atkinson Limbrick - Clinical Pharmacist, VA Louisville, KY

Andrea Brown - VA TVHS Inpatient Pharmacy Supervisor, Nashville, TN

Crystal Owens - Clinical Pharmacist, Residency Program Director VAMC, Louisville, KY

Martin Hahn - Clinical Pharmacist, Skyline Medical Center, Nashville, TN

Tara Downs - Clinical Pharmacist, VAMC, Lexington, KY

Ryan Moss - CCC (HIV Clinic) Clinical Pharmacist, Nashville, TN

Jeff Tunney - Healthspring Clinical Pharmacist, Nashville, TN

Ashley Yost - Clinical Pharmacy Specialist, Critical Care VA TVHS, Murfreesboro, TN

2007-2008

Catie Antoline - Clinical Pharmacist, Kaiser Permanente, Cleveland, OH

Kelli Branch - Clinical Pharmacist, VAMC, Ft. Wayne, IN

Monica Carnahan - Clinical Pharmacist, St. Thomas Medical Center, Nashville, TN

Leah Crowe Clinical Pharmacist, University of Cincinnati Health, Cincinnati, OH

Patrice Lucas - Clinical Pharmacist, Central State Hospital, Louisville, KY

Audrey Hesson - Clinical Pharmacist, Skyline Medical Center, Nashville, TN

2006-2007

Monaliza Safarian - VA TVHS Clinical Pharmacist, Nashville, TN

Rebecca Lofton - Clinical Pharmacist, Vanderbilt Univ Medical Center, Nashville, TN

Emily Wood - Clinical Pharmacy Specialist, VAMC, Atlanta, GA

Sabrina Livezey - Assistant Manager Publix Pharmacy, Nashville, TN

Susan (Woodard) Marvin - Clinical Pharmacy Specialist, Home-Based Primary Care, VA TVHS, Nashville, TN

Loveta Epie – Clinical Pharmacy Specialist – Lifebridge Health, Baltimore, MD

2005-2006

Amanda Armour - Walgreen's Pharmacy, Nashville, TN

Jennifer Baker - Clinical Pharmacy Specialist, Telemedicine, VA TVHS Murfreesboro, TN

Neal Fourakre - Clinical Pharmacy Specialist, Geriatrics, VA TVHS Murfreesboro, TN

Jenny (Pritchett) Trammell - CVS Pharmacy Manager, Luthersville, GA

2004-2005

Jennifer Bean - Clinical Pharmacy Specialist, Academic Detailing, VA TVHS Murfreesboro, TN

Kara Fortune - Clinical Pharmacy Specialist, Centennial Medical Center, Nashville, TN

Beth Carder - Clinical Pharmacy Specialist, VA TVHS, Ambulatory Care, Chattanooga, TN

Gina South - Ambulatory Care Clinical Pharmacist Bowling Green, KY

Past PGY2 Residents (Ambulatory Care)

2020-2021

Olivia Howard – Clinical Pharmacy Specialist, VA TVHS, Ambulatory Care

Kayla Haverkamp - Clinical Pharmacy Specialist, VA Phoenix, AZ Ambulatory Care

Victoria Viverette – Clinical Pharmacy Specialist, VA Dublin, GA, Ambulatory Care

2019-2020

Carli Smith – Clinical Pharmacy Specialist, VA TVHS Ambulatory Care

Matt Olean – Clinical Pharmacy Specialist, Cambridge Hospital, Boston, MA

Haley (Leach) Henry – Clinical Pharmacy Specialist, VA TVHS Ambulatory Care

2018-2019

Brittany Hayes – Clinical Pharmacy Specialist Ambulatory Care, Mountain Home, TN VA

Sebastian Skordallos – Associate Chief of Pharmacy, Central Alabama, VA

2017-2018

Candace Bryant – Clinical Pharmacy Specialist, Ambulatory Care, VA Reno, NV

Joy Hoffman – Clinical Pharmacy Specialist, Ambulatory Care, VA Columbus, OH

2016–2017



Jonathan Hughes – Clinical Pharmacy Specialist, Ambulatory Care, St Thomas Rutherford, Murfreesboro, TN

Ashley Waddell Thomas – Clinical Pharmacy Specialist, VA TVHS, Murfreesboro, TN

2015-2016

Will Forkhum – Clinical Pharmacy Specialist, Ambulatory Care, VA TVHS

Alev Gulum – Clinical Pharmacy Specialist, Ambulatory Care, Durham VA, Durham, NC

2014-2015

Abbey Loy – Clinical Pharmacy Specialist, Ambulatory Care, VA TVHS, Nashville, TN

Autumn Bagwell – Clinical Pharmacy Specialist, Vanderbilt University Medical Center, Nashville, TN

2013-2014

Julie Wallace - Clinical Pharmacist, Healthspring, Nashville, TN

Mallory Jones - Clinical Pharmacy Specialist, Ambulatory Care, Phoenix VAMC, Phoenix, AZ

2012-2013

Lauralee (Gordon) Maxwell - Clinical Pharmacy Specialist, Emergency Med, VA TVHS, Nashville, TN

2011-2012

Kristen (Davis) Lamb - Clinical Pharmacy Specialist, Ambulatory Care, VA TVHS, Nashville, TN

Past PGY2 Residents (Psychiatry)

2020-2021

Kim Ehrhard – Clinical Pharmacy Specialist, Univ of Kansas Health System, Psychiatry

Bryan Figler – Clinical Pharmacy Specialist, VA TVHS, Pain Management

2019-2020

Monica Barrett – Clinical Pharmacy Specialist, VA TVHS, Psychiatry

Austin Smith – Clinical Pharmacy Specialist, VA TVHS, Psychiatry

2018-2019

Allison Karst – Clinical Pharmacy Specialist, VA TVHS, Psychiatry

Jamie Hansen - Clinical Pharmacy Specialist- Psychiatry at Marshall I. Pickens

2017-2018

Candace Beam – Clinical Pharmacy Specialist, VA TVHS, Psychiatry

Aimee Patterson Jensen – Clinical Pharmacy Specialist and PGY1 RPD, RRTP, Bay Pines, FL VAMC

2016–2017



Caitlin Dirvonas – Clinical Pharmacy Specialist, Psychiatry, VA Phoenix

Stephanie (Parker) Coveart – Clinical Pharmacy Specialist, Psychiatry, VA Memphis



2015-2016

Amanda (Warstler) Smith – Clinical Pharmacy Specialist, Psychiatry, VA Charleston, SC

2014-2015

Jonathan Lister – Clinical Pharmacy Specialist, Psychiatry, VA TVHS

2013-2014

Jenny Easterling - Clinical Pharmacy Specialist, Psychiatry, VA TVHS

Past PGY2 Resident (Cardiology)

2020-2021

Nikki Sherwood Clinical Pharmacy Specialist, Kansas City, MO VAMC

2019-2020



Anna Drew (Jackson) Touloupas – Clinical Pharmacy Specialist, Cardiology, VA VISN 9 Clinical Resource Hub



2018-2019



Michelle Pike, PharmD – Clinical Pharmacy Specialist, Cardiology, VA Bay Pines, FL

2017-2018



Jakob Fann, PharmD, BCCP – Clinical Pharmacy Specialist, Cardiology and Anticoagulation, VA TVHS



2016-2017



Nilam (Patel) Naik – Clinical Pharmacy Specialist, Anticoagulation, VA TVHS



2015-2016



Jaclyn (Yaeger) Gavin – Clinical Pharmacy Specialist, Ambulatory Care, VA St Louis, MO

2014-2015



Amanda Torbett – Clinical Pharmacy Specialist and PGY1 RPD, Cardiology Erglanger Hospital, Chattanooga, TN

Past PGY2 Resident (Pain)

2020-2021

Hannah Thorfinnson – Clinical Pharmacy Specialist, Pain, VAMC Tampa, FL



2019-2020



Bekki Burch – Clinical Pharmacy Specialist, VA New Hampshire

Carla Figura – Clinical Pharmacy Specialist, VA Reno, NV



2018-2019



Holly Cowley - Clinical Pharmacy Specialist, Pain, Lexington VAMC

Tatjana Ramos – Clinical Pharmacy Specialist, Pain, Houston Methodist Hospital



2017-2018



Meredith Crumb – Clinical Pharmacy Specialist, Academic Detailing, VA TVHS