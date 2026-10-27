Skip to Content

Veterans Day Benefits Fair at Laredo VA Clinic

Get answers about your benefits at the Laredo VA Veterans Day and Benefits Fair. Nov. 6, 11 a.m. to 1 p.m. Bring a friend, spouse or caregiver.

When:

Fri. Nov 6, 2026, 11:00 a.m. – 1:00 p.m. CT

Where:

4602 North Bartlett Avenue

Laredo, TX

Cost:

Free

Laredo Veterans: You earned your benefits. Come ask questions.

Join the Veterans Day and Benefits Fair at Laredo VA.

Nov. 6
11 a.m. to 1 p.m.

Celebrate Veterans Day and get answers in person. Bring a friend, a spouse, or a caregiver. We hope to see you there.

Other VA events

Last updated: 