Veterans Day Benefits Fair at Laredo VA Clinic
Get answers about your benefits at the Laredo VA Veterans Day and Benefits Fair. Nov. 6, 11 a.m. to 1 p.m. Bring a friend, spouse or caregiver.
When:
Fri. Nov 6, 2026, 11:00 a.m. – 1:00 p.m. CT
Where:
4602 North Bartlett Avenue
Laredo, TX
Cost:
Free
Laredo Veterans: You earned your benefits. Come ask questions.
Join the Veterans Day and Benefits Fair at Laredo VA.
Nov. 6
11 a.m. to 1 p.m.
Celebrate Veterans Day and get answers in person. Bring a friend, a spouse, or a caregiver. We hope to see you there.