Women Veterans Focus Group Meeting
When:
Thu. Jan 15, 2026, 6:00 p.m. – 7:00 p.m. CT
Where:
La Crosse Vet Center
910 2nd Ave N
Onalaska, WI
Cost:
Free
Calling All Women Veterans!
Focus Group Meeting at La Crosse Vet Center
Date: [Insert Date] Time: 6:00 PM - 7:00 PM Location: La Crosse Vet Center
We invite you to join a special focus group meeting to share your valuable feedback about your experiences with the VA Medical Center. Your voice matters, and we want to hear from you!
Plus, we'll be adding a creative twist to our gathering by making Valentine crafts together! It's a wonderful opportunity to connect, create, and contribute.
Light refreshments will be provided. We can't wait to see you there!
#WomenVeterans #FocusGroup #CraftNight #ValentineCrafts #LaCrosseVetCenter #Veterans #VAFamily